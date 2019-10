​Papa Francesco, benedizione alla Nazionale italiana cantanti prima del viaggio della squadra in Terra Santa

Ultimo aggiornamento: 18:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Nazionale Italiana Cantanti scende nuovamente in campo per sostenere e promuovere progetti solidarietà e integrazione in Terra Santa. Oggi una delegazione rappresentata dal Presidente Paolo Belli e da Neri Marcoré è stata ricevuta in udienza da Sua Santità Papa Francesco , che ha dato la sua “benedizione” all’imminente viaggio in Terra Santa, ricevendo in dono la maglia della squadra.«È stata un’emozione grandissima - hanno commentato Paolo Belli e Neri Marcoré dopo l’incontro con il Santo Padre - Sua Santità ha dato la sua benedizione a questo viaggio che faremo presto in Terra Santa. Poi, quando lo abbiamo invitato a giocare in Nazionale Italiana Cantanti... ci ha risposto di sì. Specificando però che non giocherà in punta, ma in porta, perché a calcio non è mai stato fortissimo. In gioventù infatti il suo soprannome era “pata dura”, ovvero piede di granito»Il viaggio in Terra Santa si svolgerà dal 28 al 31 ottobre e vedrà la Nazionale Cantanti impegnata in una serie di incontri istituzionali e iniziative benefiche che culmineranno con una partita veramente speciale presso lo stadio Al Khader di Betlemme. A rendere possibile questa trasferta, e la relativa raccolta fondi, sono stati Givova e la Fondazione Geronimo Stilton.L’impegno della Nazionale per il dialogo fra israeliani e palestinesi continua nel tempo. Era il 25 maggio 2000 quando allo stadio Olimpico di Roma si tenne la Partita del Cuore per la Pace. A scendere in campo assieme alla Nazionale Cantanti fu una squadra mista formata sia da israeliani che da palestinesi, che per la prima volta nella giocavano insieme. All’evento presenziarono anche i due premi Nobel per la Pace Shimon Peres e Yasser Arafat.