Parolin in ospedale: il cardinale ricoverato per una prostatite

Città del Vaticano – Il cardinale Pietro Parolin è dovuto tornare in ospedale. Stavolta per una operazione di ipertrofia prostatica. La notizia è stata data dal Vaticano, specificando che l'intervento era programmato da tempo e che non si tratta di niente di preoccupante, tanto che il Segretario di Stato dovrebbe riprendere il suo lavoro «gradualmente».

Una prima operazione, stavolta decisamente più impegnativa, si era resa necessaria sette anni fa, poco dopo la sua nomina a Segretario di Stato. Allora il cardinale di origini vicentine aveva scelto come struttura curante l'ospedale di Padova per sottoporsi ad un intervento dovuto ad una piccola lesione vicino alla cistifellea e al pancreas. Era così stato ricoverato nel reparto di Chirurgia epatobiliare dell'azienda ospedaliera di Padova, diretto dal professor Umberto Cillo. Nell'immediatezza del ricovero, monsignor Parolin era stato sottoposto preliminarmente a tutta una serie di accertamenti ed analisi cliniche. La degenza allora era durata un paio di settimane.

Parolin è uno dei cardinali italiani più conosciuti e stimati. E' ritenuto papabile in un prossimo conclave (quando sarà). Arriva dalla scuola di Casaroli, famoso Segretario di Stato che portava avanti una politica di attendismo con le autorità dell'Est, ha alle spalle una lunga carriera in diplomazia, ed è strenuo sostenitore dell'accordo con la Cina per le nomine dei vescovi.

