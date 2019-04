Via Crucis, il Papa al Colosseo ricevuto dalla sindaca Raggi

Papa Francesco è arrivato al Colosseo dove presiederà il rito della Via Crucis. Al suo arrivo è stato accolto dalla sindaca di Roma Virginia Raggi. I testi delle meditazioni e delle preghiere della Via Crucis che sta per cominciare sono stati affidati a suor Eugenia Bonetti, missionaria della Consolata e presidente dell'associazione "Slaves no more". Al centro delle meditazioni la sofferenza di tante persone vittime della tratta di esseri umani.

Ultimo aggiornamento: 21:45

