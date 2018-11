Vaticano, raduno di tutti i cori del mondo, concerto con 6 mila coristi nella Sala Nervi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Città del Vaticano – Cori di tutto il mondo unitevi. Le cappelle musicali, le corali diocesane e parrocchiali, i musicisti cattolici tornano a incontrarsi dal 23 al 25 novembre in Vaticano, nell’Aula Paolo VI, per il terzo Incontro Internazionale nella Festa di Santa Cecilia. L’evento, organizzato dal Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione ha stimato la partecipazione di oltre 8.000 fra cantori e musicisti. Al centro del raduno ci sarà un convegno dedicato al futuro della musica sacra moderato da monsignor Marco Frisina con la presenza esperti come monsignor Guido Marini, maestro delle Celebrazioni Liturgiche, Jean Paul Lecot, compositore e organista, Vincenzo De Gregorio, preside del Pontificio Istituto di Musica Sacra, padre Jordi Agusta Piquè, preside del Pontificio Istituto Liturgico, don Oscar Valado Dominguez, responsabile musicale della Conferenza Episcopale Spagnola, don Konstantin Reymaier, capo del Dipartimento di Musica Sacra dell’Arcidiocesi di Vienna e il giovane compositore don Fabio Massimillo, direttore delCoro della Diocesi di Taranto. Sabato mattina ci sarà l’udienza in Aula Paolo VI con Papa Francesco. Nel pomeriggio, sempre in Sala Nervi un concerto dedicato a Santa Cecilia. Palestrina, Mozart, Perosi, Haendel, Vivaldi, Bartolucci. Sul palco ci saranno 600 Coristi e 70 Orchestrali ma canteranno anche gli oltre 8.000 cantori in platea fino a formare un unico grande coro polifonico.