Papa Ratzinger, le ultime notizie in diretta. Oggi la salma a San Pietro, funerali giovedì

Papa Ratzinger, la giornata in diretta. Da oggi fino a mercoledì il feretro di Benedetto XVI sarà esposto nella basilica di San Pietro per l'omaggio dei fedeli. Giovedì i funerali celebrati da papa Francesco. Bergoglio ieri nell'Angelus ha reso «grazie a Dio per il dono di questo fedele servitore del Vangelo e della Chiesa», scomparso due giorni fa a 95 anni. Il presidente Mattarella ha detto che «la morte del Papa emerito Benedetto XVI è un lutto per l'Italia».