Il Papa con i giovani a Panama: «Abusi e indifferenza i mali di oggi»

Per la prima volta nella visita a Panama, il Papa fa riferimento alla piaga degli abusi e della pedofilia durante la via crucis con i giovani: l

Dio «cammina e soffre in tanti volti che soffrono per l'indifferenza soddisfatta e anestetizzante della nostra società che consuma e si consuma, che ignora e si ignora nel dolore dei suoi fratelli. Anche noi tuoi amici, o Signore, ci lasciamo prendere dall'apatia e dall'immobilismo. Non poche volte il conformismo ci ha sconfitto e paralizzato», ha detto Francesco nell'omelia a Campo Santa Maria La Antigua. «È stato difficile riconoscerti nel fratello che soffre: abbiamo distolto lo sguardo, per non vedere; ci siamo rifugiati nel rumore, per non sentire; ci siamo tappati la bocca, per non gridare. Sempre la stessa tentazione. È più facile e 'paga di più' essere amici nella vittoria e nella gloria, nel successo e nell'applauso; è più facile stare vicino a chi è considerato popolare e vincente».

I bambini abortiti, le donne maltrattate, i giovani senza lavoro, sono le nuove sofferenze di oggi. «Padre, oggi la Via Crucis di tuo Figlio si prolunga: nel grido soffocato dei bambini ai quali si impedisce di nascere e di tanti altri ai quali si nega il diritto di avere un'infanzia, una famiglia, un'educazione; che non possono giocare, cantare, sognare...; nelle donne maltrattate, sfruttate e abbandonate, spogliate e ignorate nella loro dignità; negli occhi tristi dei giovani che si vedono strappar via le loro speranze di futuro dalla mancanza di educazione e di un lavoro degno».

«Com'è facile cadere nella cultura del bullismo, delle molestie e dell'intimidazione!». «Per Te non è così, Signore: nella croce ti sei identificato con ogni sofferenza, con tutti quelli che si sentono dimenticati. Per Te non è così, Signore, perché hai voluto abbracciare tutti quelli che tante volte consideriamo indegni di un abbraccio, di una carezza, di una benedizione; o peggio ancora, nemmeno ci accorgiamo che ne hanno bisogno», ha aggiunto il Papa.