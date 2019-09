Papa Francesco, Bocelli e monsignor Fisichella alla comunità di Chiara Amirante

Città del Vaticano - Blitz a sorpresa di Papa Francesco alla "Cittadella Cielo" di Frosinone, la struttura di accoglienza collegata alla comunita' "Nuovi Orizzonti" fondata dalla scrittrice Chiara Amirante nel 1993. Ad accompagnare Papa c'erano monsignor Rino Fisichella e il cantante Andrea Bocelli.

Si è trattato di una visita privata in un luogo dove da anni si curano chi e' finito nel tunnel della droga, della dipendenza, del gioco d'azzardo, della prostituzione e poi nell'altro tunnel dello scarto, dell'emarginazione sociale, del rifiuto sociale. La visita a sorpresa assomiglia per come è stata organizzata ai "Venerdi' della Misericordia", le visite iniziate con l'Anno santo straordinario nelle aree più disagiate, nelle case di cura, nelle case famiglia, negli ospedali, nei centri di ascolto.

La vicinanza di Papa Francesco a Nuovi Orizzonti e' forte e solida. Appena l'8 giugno scorso in occasione dei 25 anni della Comunita', il Papa telefono' in diretta per gli auguri, invio' una lettera e un videomessaggio per esprimere il suo affetto e l'incoraggiamento alle oltre tremila persone riunite per celebrare l'evento al Palazzetto dello Sport di Frosinone, nella Solennita' di Pentecoste. Durante la telefonata, in particolare, saluto' tutti i "Piccoli della Gioia", nome con cui vengono chiamati i consacrati laici che mettono la loro vita a servizio della Comunita'.

