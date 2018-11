Papa Francesco: «Bisogna coltivare la memoria, è ciò che fa forte un popolo»

Città del Vaticano - «Mai perdere la memoria, mai nascondere la memoria delle persone, della famiglia, del popolo». Questa è la raccomandazione di Pap a Francesco fatta al Cimitero Laurentino, dove ha celebrato la messa per la giornata dei defunti. «La memoria e’ quello che fa forte un popolo che si sente radicato in un cammino, in

una storia. Ci fa capire che non siamo soli, la memoria di tanti che hanno condiviso un cammino e sono qui ora. Non e’ facile fare memoria, Ci affatica tante volte tornare indietro e capire cosa e’ successo. Ma la memoria ci porta alle radici, alle radici di un popolo». Alla messa (presente la sindaca Virginia Raggi) il Papa ha affrontato il tema della speranza e della memoria, unita «ad una terza dimensione, relativa alla strada che dobbiamo fare.Come non sbagliarla? Quale e’ il navigatore che dobbiamo seguire? Sono le Beatitudini che nel Vangelo Gesu’ ci ha

indicato. La poverta’ di spirito, la giustizia, la purezza, sono queste le luci che ci accompagnano».

