Papa Francesco va ad Asti a festeggiare la cugina e a visitare il paese dei suoi avi, a novembre la visita

Città del Vaticano - Papa Francesco il 19 e 20 novembre torna per due giorni nella terra dei suoi avi, il Piemonte. Una sorta di amarcord. Il pretesto è festeggiare la sua cugina che compie 90 anni. La meta è Asti per abbracciare i familiari in una visita riservata. Domenica 20 novembre, solennità di Cristo Re, dirà messa alle ore 11 nella cattedrale e incontrare la comunità diocesana dalla quale erano partiti i genitori per emigrare in Argentina. La nota della Prefettura della Casa Pontificia è stata diffusa in contemporanea con il vescovo di Asti Marco Prastaro.

La cugina si chiama Delia Gai e abita a San Carlo di Tigliole, dove Bergoglio si è recato in almeno un paio di occasioni. La notizia del viaggio in piemontese era attesa da quasi dieci anni, da quando nel marzo del 2013 Jorge Mario Bergoglio è stato eletto al soglio pontificio. Gli avi del cardinale argentino erano piemontesi, astigiani e torinesi, così il “Papa venuto da lontano” fu, fin da subito, percepito come vicinissimo ad Asti, la città da cui la famiglia Bergoglio partì il 1° febbraio del 1929 per emigrare in Sud America. Appena ricevuta la notizia, cento pellegrini erano immediatamente partiti da Asti per andare ad assistere al primo Angelus in piazza San Pietro, la domenica dopo l’elezione.

Sono stati tanti, nel tempo, gli inviti rivolti al pontefice perché tornasse a visitare la sua terra d’origine. Già nel maggio del 2013 si era costituito il comitato “Papa Francesco – Asti” presieduto da Guido Sodano, nipote del cardinale Angelo, che aveva persino consegnato al Papa una bottiglia di vino, un Grignolino, con una dedica speciale in etichetta: “Asti t’aspeta a bras duert”, “Asti ti aspetta a braccia aperte”.

Nel 2015 papa Francesco, in visita ufficiale a Torino, aveva avuto modo di abbracciare i suoi familiari, molti dei quali di Portacomaro Stazione, frazione che ha dato i natali nel 1884 al nonno paterno del papa, Giovanni Bergoglio.