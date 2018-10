Vaticano, l'Autostrada A35 e Ubi Banca sponsor del film della canonizzazione di Paolo VI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Città del Vaticano – Santificazione con sponsor. Ad accompagnare la canonizzazione di Paolo VI stavolta ci sono anche sponsorizzazioni importanti di privati come l'autostrada A35 Brebemi, l'istituto bancario Ubi banca e Cisaf, l'azienda di servizi di trasporto su ferrovia e su gomma dedicato a metalli, materie prime, semilavorati e merci. I marchi di queste tre realtà imprenditoriali sono legate al documentario ufficiale della canonizzazione realizzato dal Vaticano per fare conoscere al grande pubblico la figura complessa e sfaccettata di Papa Montini, il pontefice della Populorum Progressio e delle prime messe di Natale celebrate nelle borgate romane.I filmati realizzati disponibili sul sito della Santa Sede fanno parte di una serie di brevi video clip basati su aneddoti e testimonianze di rappresentanti del mondo della Chiesa e della cultura con l’aggiunta di audio e foto tratti dagli archivi. Al termine del filmato scorreranno i marchi degli sponsor accanto agli stemmi delle diocesi di Milano e Brescia. Sul sito dell'autostrada che unisce Brescia-Bergamo-Milano viene spiegato il perchè di questo sostegno al Vaticano e la scelta strategica di comunicazione e marketing: “la A35 Brebemi si conferma ancora come l’autostrada dei due Papi ed è di nuovo a fianco della attività promosse dal Dicastero per la Comunicazione del Vaticano nel percorso verso la canonizzazione di un’altra grande figura religiosa lombarda del secolo scorso, il Papa di origine bresciana Paolo VI”. L'altro Papa a cui fanno riferimento è San Giovanni XXIII, nato a Bergamo.