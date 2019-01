Il fotoreporter che immortala barboni e la foto che ha choccato Papa Francesco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Città del Vaticano - L'indifferenza della gente che cammina veloce, il vecchio implorante a terra, la sua solitudine riflessa in quella mano ferma a mezz'aria per chiedere un aiuto al quale nessuno fa caso. In quel barbone Papa Francesco ha scorto i rumori della città che avanza senza accorgersi di chi è sopraffatto dal dolore di una esistenza ai margini.Davanti a quella immagine si è fermato a riflettere a Santa Marta: «Mi viene in mente una fotografia che è nell’Elemosineria. Uno scatto spontaneo che ha fatto un bravo ragazzo romano e lo ha offerto all’Elemosineria”. Il bravo ragazzo romano è Daniele Garofani, fotografo de L’Osservatore Romano, nel Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, che presta anche il suo servizio da volontario nell’Elemosineria apostolica guidata dal cardinal Konrad Krajewski. Daniele ha realizzato, in un anno e mezzo di lavoro, tra il 2016 e il 2017, un reportage di 50 immagini sui senzatetto che vivono intorno al Vaticano e alla Basilica di san Pietro.Francesco è rimasto molto colpito dalle immagini. Tre, in particolare, le ha volute ingrandite per collocarle sulle pareti dei locali dell’Elemosineria.La foto è stata scattata due anni fa, il 7 gennaio. Raffigura un povero che quasi tutti i giorni staziona tra via della Conciliazione e via di Porta Angelica. L'uomo è a terra con il braccio teso in alto, verso i passanti, è una richiesta di aiuto, è un gesto che ripete tutti i giorni, è il suo modo di vivere.Molte persone, racconta Daniele a Vatican News, «confondono i poveri della strada semplicemente con gli immigrati o rom professionisti dell’elemosina. Ma è un mondo più vasto e variegato. Ci sono sfortunati che hanno avuto guai con la giustizia, operai o piccoli imprenditori che hanno perso casa e lavoro, smarrendo lungo la strada anche gli affetti familiari. Ci sono sfortunati ai quali la sorte o la malattia ha tolto loro la capacità di pensare, vivere e lavorare nei modi che conosciamo, la capacità di fidarsi del prossimo».