Il Papa alla convention dei cori arrivati da tutto il mondo, «coi vostri canti avete svegliato il Vaticano»

«Con questi canti protratti da più di un'ora avete svegliato tutto il Vaticano». Il Papa scherza con le corali arrivate da tutto il mondo per convention di tre giorni organizzata dal Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione. «Non cadete nella tentazione di un protagonismo che offusca il vostro impegno, e umilia la partecipazione attiva del popolo alla preghiera. Per favore, non fate la prima donna. Capito?», ammonisce Bergoglio, chiedendo ai musicisti di essere «animatori del canto di tutta l'assemblea e non sostituitevi a essa, privando il popolo di Dio di cantare con voi e di dare testimonianza di una preghiera ecclesiale e comunitaria».«La vostra musica e il vostro canto - dice Francesco - sono un vero strumento di evangelizzazione nella misura in cui vi rendete testimoni della profondità della Parola di Dio che tocca il cuore delle persone, e permettono una celebrazione dei sacramenti, in particolare della santa eucaristia, che fa percepire la bellezza del Paradiso. Non fermatevi mai in questo impegno così importante per la vita delle nostre comunità; in questo modo, con il canto date voce alle emozioni che sono nel profondo del cuore di ognuno. Nei momenti di gioia e nella tristezza, la Chiesa è chiamata ad essere sempre vicina alle persone, per offrire loro la compagnia della fede. Quante volte la musica e il canto permettono di rendere questi momenti unici nella vita delle persone, perché li conservano come un ricordo prezioso che ha segnato la loro esistenza».