In cantiere un partito cattolico? Il Vaticano osserva ma prevale il «non expedit»

Città del Vaticano - Non expedit. Non conviene. Agli inizi di ottobre, un po' in sordina, ha preso forma Demos, che sta per Democrazia Solidale, una piattaforma politica sotto l'ombrello di Sant'Egidio. Non è un partito ma è già qualcosa, l'indice di un sussulto di vita da parte dei cattolici. Sullo sfondo si muove l'esperienza di chi è già stato impegnato nella gestione della cosa pubblica, compreso un ex presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni e un ex ministro, Andrea Riccardi. E poi ancora l'ex sottosegretario agli Esteri, Mario Giro e Paolo Ciani, attuale consigliere regionale con Zingaretti.Ma più che la prima pietra di un partito sembra piuttosto un contenitore di matrice riformista e democratica, affine ai confini del Pd, tanto da assumere in futuro i contorni di una specie di corrente regionale, un serbatoio utile a raccogliere consensi elettorali all'ombra delle parrocchie. L'Europa allargata, la visione solidale e moderata, la propensione all'inclusione e al dialogo senza forzature né presenze di ruspe per contrastare la descrizione inesatta di una Italia xenofoba. Sant'Egidio si è mossa su vari fronti, attivando canali, promuovendo contatti, forte della lunga esperienza di moral suasion a livello politico ed ecclesiale.In Vaticano ne hanno preso atto senza mettere sigilli anche perchè Papa Francesco - pur apprezzando le iniziative dei laici per colmare i vuoti in politica - raccomanda a vescovi e cardinali di stare alla larga e non dare plateali benedizioni. Sarebbero fuori tempo. Paolo Ciani circoscrive il percorso spiegando che Demos è una proposta che «parte dal basso con un’idea solidale della società». Mario Giro aggiunge: «Non sarà una forza solo di cattolici ma metteremo insieme le associazioni e i movimenti dal basso». La preoccupazione dei cattolici progressisti collocabili a sinistra, davanti alle lacerazioni del Pd, sembra evidente. Intanto il primo obiettivo della nuova forza politica potrebbe essere le prossime elezioni amministrative. Nel 2019 si vota in sei regioni, tra cui l'Emilia Romagna, vero e proprio banco di prova per arginare l'avanzata leghista e dove, a Bologna, è attivo un arcivescovo che proviene dalle fila di Sant'Egidio, monsignor Matteo Zuppi, considerato un astro nascente nel fiacco panorama ecclesiale.Al di là del Tevere sono però arrivati altri segnali di incoraggiamento. Prima il cardinale Becciu, poi Bassetti presidente della Cei, infine Parolin. Concordi nel ritenere opportuna l'assunzione di responsabilità dei laici, sebbene in assoluta autonomia rispetto i vertici della Chiesa. Le tassative indicazioni di Francesco a vescovi e cardinali a non sconfinare in un territorio proibito, limita il loro raggio d'azione. L'intromissione indebita in campo politico resta cosa vietatissima. Davanti a questo scenario si fatica a pensare all'avanzata - sul territorio nazionale - di un nuovo soggetto cattolico sotto una unica regia. Una impresa ardua considerando che persino un partito organizzato e capillare come il Pd, perde pezzi sul territorio financo nelle zone ex rosse come l'Emilia, ora tendenti progressivamente al verde. L'altra incognita che pesa sul futuro dei cattolici riguarda la leadership di chi potrebbe guidare un nuovo unico movimento. Al momento in circolazione non si vedono personalità capaci di raccogliere un così vasto consenso. Il solo personaggio che in passato aveva coaugulato in modo trasversale un po' di consensi, battendosi per la difesa della famiglia, e costruendo la macchina del Family Day, era stato Massimo Gandolfini ma le sue posizioni ultra ortodosse non sembrano combaciare con la linea decisamente più aperturista di Sant'Egidio. Lo stesso dicasi per altri soggetti provenienti dalla base movimentista (Cl, Rinnovamento dello Spirito, Neocatecumenali).Infine non sfugge una provocazione. Se la Cei o il Vaticano dovessero mai arrivare a benedire un nuovo partito che alle prime consultazioni incassasse un risultato scarso finirebbero per attestare ufficialmente l' irrilevanza della Chiesa. E qualcuno si chiede se ne valga la pena. Resta il fatto che il cattolicesimo dopo decenni di impegno in ambito politico ora batte in ritirata e per giunta a briglie sciolte. Lo hanno certificato ad ottobreanche le elezioni amministrative a Bolzano. La Svp è calata un pochino, dal 45 al 41, il Pd è scivolato al 3,8 mentre La Lega è volata all'11. Di quei giorni un passaggio però è rimasto ben impresso nell'immaginario collettivo. La settimana prima del voto Matteo Salvini è stato avvistato a Castelrotto, al festival dei Kastelruther Spatzen, un gruppo popolarissimo in Baviera, con indosso il tradizionale grembiule blu. Agli elettori sudtirolesi non è sfuggito quel piccolo particolare. Il grembiule blu. Il simbolo del popolo altoatesino che lavora operoso e nel quale anche l'elettorato cattolico (in parte) si è già identificato.