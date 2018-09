Papa Francesco ai parroci romani: «Accogliete anche i giovani che convivono senza sposarsi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Città del Vaticano – «Auspico che l’orizzonte della pastorale familiare diocesana sia sempre più vasto, assumendo lo stile proprio del Vangelo, incontrando e accogliendo anche quei giovani che scelgono di convivere senza sposarsi. Occorre testimoniare loro la bellezza del matrimonio!» Papa Francesco riunisce parroci e diaconi di Roma che hanno partecipato al corso di formazione del Tribunale della Rota e suggerisce di agire con solerzia sia quando c’è una coppia che si sta separando, che quando ci sono giovani che convivono senza essere sposati.I giovani restano una grande preoccupazione. «Il matrimonio non è soltanto un evento ’sociale’, ma un vero Sacramento che comporta un’adeguata preparazione e una consapevole celebrazione. Il vincolo matrimoniale, infatti, richiede da parte dei fidanzati una scelta consapevole, che metta a fuoco la volontà di costruire insieme qualcosa che mai dovrà essere tradito o abbandonato».Infine il capitolo separazioni. Per il Papa è meglio un processo di nullità che tanta infelicità. «Riguardo a quei coniugi che sperimentano seri problemi nella loro relazione e si trovano in crisi, occorre aiutarli a ravvivare la fede e riscoprire la grazia del Sacramento; e, in certi casi – da valutare con rettitudine e libertà interiore – offrire indicazioni appropriate per intraprendere un processo di nullità. Quanti si sono resi conto del fatto che la loro unione non è un vero matrimonio sacramentale e vogliono uscire da questa situazione, possano trovare nei vescovi, nei sacerdoti e negli operatori pastorali il necessario sostegno, che si esprime non solo nella comunicazione di norme giuridiche ma prima di tutto in un atteggiamento di ascolto e di comprensione.L’incontro avvenuto nella basilica del Laterano è stato organizzato a seguito della riforma matrimoniale introdotta con l’Amoris Laetitia. «A tale proposito, la normativa sul nuovo processo matrimoniale costituisce un valido strumento, che richiede di essere applicato concretamente e indistintamente da tutti, ad ogni livello ecclesiale, poiché la sua ragione ultima è la salus animarum! Mi ha rallegrato apprendere che molti Vescovi e Vicari giudiziali hanno prontamente accolto e attuato il nuovo processo matrimoniale, a conforto della pace delle coscienze, soprattutto dei più poveri e lontani dalle nostre comunità ecclesiali».