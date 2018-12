Papa Francesco: «Natale offre l'opportunità di uscire da una vita abitudinaria»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Città del Vaticano – I giorni che mancano al Natale offrono l'opportunità di «uscire da un modo di vivere rassegnato e abitudinario» dove i gesti, i pensieri, le azioni sembrano prigioniere dell'indolenza, dell'apatia se non del mal di vivere. Riscoprire l'Avvento, come tempo liturgico che prepara i cristiani al 25 dicembre, significa «alzare lo sguardo» sulla figura di un bambino, una nascita, un evento atteso dalle genti. «Veniamo invitati anche a risvegliare l’attesa del ritorno glorioso di Cristo, preparandoci all’incontro finale con Lui con scelte coerenti e coraggiose». Dalla finestra del palazzo apostolico Papa Francesco predica alla folla che sosta in piazza san Pietro, complice anche la bella giornata di dicembre. In queste quattro settimane, ha ripetuto, «siamo chiamati ad alimentare speranze e sogni per un futuro nuovo». La lettura del vangelo che è stata letta nelle chiese stamattina fa riflettere: «Mette in guardia dal lasciarci opprimere da uno stile di vita egocentrico e dai ritmi convulsi delle giornate. Risuonano particolarmente incisive le parole di Gesù»: «State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno non vi piombi addosso all’improvviso. Evitando il sonno interiore nasce dal girare sempre attorno a noi stessi e dal restare bloccati nel chiuso della propria vita coi suoi problemi, le sue gioie e i suoi dolori».