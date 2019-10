Il neo cardinale di Lussemburgo, l'Europa è intaccata dai populismi

Città del Vaticano - L'Europa è intaccata dai populismi. Occorre «salvaguardare la democrazia, altrimenti i populismi e le loro promesse false torneranno». Ha pochi dubbi il futuro cardinale Jean-Claude Hollerich, arcivescovo di Lussemburgo e presidente della Comece, la Commissione delle Conferenze episcopali della Comunita' europea. Per Hollerich, che sara' nominato domani cardinale nel Concistoro pubblico, «l'Unione europea non e' perfetta e ci sono tante cose da fare» ma «e' strumento di pace. Siamo in un momento nella storia di grande cambiamento e dobbiamo salvaguardare la democrazia ed e' molto importante che ci siano uomini e donne della politica che siano al servizio del popolo».

«Immaginiamo un mondo senza Unione Europea: c'e' la Russia, l'America, la Cina. Penso che la pace sarebbe piu' minacciata. Bisogna essere realisti» ha continuato il presidente della Comece che ha precisato che la visione del Papa trova alleati in Europa.

Tra i dossier importanti comuni, vi e' il cambiamento climatico ed e' molto importante il Sinodo sull'Amazzonia che si aprira' domenica in Vaticano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA