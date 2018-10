Papa Francesco: «Disprezzo e indiferenza possono uccidere»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CITTA' DEL VATICANO – Snobbare, disprezzare, ignorare sono verbi che rimandano direttamente al significato di uccidere. Già perchè le persone si possono distruggere anche con atteggiamenti offensivi, negativi, ingiuriosi. Papa Francesco stamattina, all'udienza generale, è tornato a predicare sul quinto comandamento. Se la settimana scorsa si era soffermato sul tema dell'aborto, stavolta si concentra sui modi che ci sono per annientare le persone. «Il disprezzo e' una forma di uccidere qualcuno, nessun codice umano equipara atti cosi' differenti, il Vangelo si'». Il Papa spiega che la frase contenuta nella prima Lettera di Giovanni, «Chiunque odia il proprio fratello e’ omicida» - non si ferma all'uccisione in senso fisico ma «nella stessa logica include anche l’insulto e il disprezzo visto che possono uccidere».«Che cosa intende dire Gesu’, estendendo fino a questo punto il campo della Quinta Parola?», si e’ chiesto il Papa, ricordando che «l’uomo ha una vita nobile, molto sensibile, e possiede un io recondito non meno importante del suo essere fisico». Infatti, «per offendere l’innocenza di un bambino basta una frase inopportuna. Per ferire una donna puo’ bastare un gesto di freddezza. Per spezzare il cuore di un giovane e’ sufficiente negargli la fiducia. Per annientare un uomo basta ignorarlo. L’indifferenza uccide».«Ogni volta che esprimiamo disinteresse per la vita altrui, ogni volta che non amiamo, in fondo - ha scandito Bergoglio - disprezziamo la vita». E lo stesso vale quando sparliamo di qualcuno. «Andando alla messa - ha esemplificato Francesco - dobbiamo avere un atteggiamento di riconciliazione con le persone con cui abbiamo avuto dei problemi. Invece, mentre aspettiamo che il prete cominci si chiacchiera un po’ e si parla male di qualcuno. Questo non va bene».