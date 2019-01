Papa Francesco, «contro la solitudine e la disperazione funzionano le preghiere»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Città del Vaticano - Solitudine, malinconia, disperazione. Pregare fa bene e aiuta a superare i momenti più bui. Anche se a volte le preghiere sembrano non avere immediato esito. «Ma non ci si deve mai rassegnare. Gesù è come un Padre magari ci toccherà insistere per tutta la vita, ma Lui risponderà» ha detto Papa Francesco stamattina, durante l’udienza generale in Aula Paolo VI,continuando il ciclo di catechesi sul ’Padre nostro’.«Quante volte abbiamo chiesto e non ottenuto, bussato e trovato unaporta chiusa? Gesù ci raccomanda, in quei momenti, di insistere e dinon darci per vinti. La preghiera - osserva Bergoglio - trasformasempre la realtà: se non cambiano le cose attorno a noi, almenocambiamo noi. Gesù ha promesso il dono dello Spirito Santo ad ogniuomo che prega».Il Papa ricorda che non bisogna mai darsi per vinti: Possiamo esserecerti che Dio risponderà. L’unica incertezza è dovuta ai tempi, ma nondubitiamo che Lui risponderà. Magari ci toccherà insistere per tuttala vita, ma Lui risponderà. Ce lo ha promesso: Lui non è come un padreche dà una serpe al posto di un pesce. Non c’è nulla di più certo: ildesiderio di felicità che tutti portiamo nel cuore un giorno sicompirà».