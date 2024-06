Era donna ora è un eremita accolto dal vescovo, chi è Christian Matson: il transgender vivrà in povertà, preghiera e castità

Era nata femmina e poi ha cambiato sesso, si è sottoposta ad un percorso medico e ora fratel Christian Matson è stato formalmente accettato dal vescovo cattolico come eremita nella diocesi di Lexinton, nel Kentucky. E' il primo transgender ad effettuare una scelta del genere. La domenica di Pentecoste il 39enne statunitense è stato protagonista di una breve cerimonia che lo porterà a condurre quotidianamente una vita dedita alla preghiera, alla penitenza, in un luogo ritirato, proprio come impone la tradizione benedettina, nel rispetto della povertà e della castità. In questi anni, hanno spiegato dalla diocesi, Matson è stato costantemente accompagnato da un direttore spirituale competente che ha potuto verificare la maturità della sua decisione. Il vescovo John Stowe, lo ha così accettato dopo che Manson aveva bussato alla porta di diverse diocesi senza però essere accolto.

Papa Francesco, le scuse dopo la gaffe omofoba sulla frociaggine: «Non volevo offendere, nella Chiesa c'è spazio per tutti»



Matson si è convertito al cattolicesimo nel 2010, alcuni anni dopo avere avviato con uno staff di medici la transizione sessuale. In quel periodo ha deciso di diventare prete tuttavia era assolutamente scoraggiato dai documenti vaticani in vigore che impediscono il sacerdozio a chiunque cambi sesso. Vi era però una altra possibilità da percorrere, quella di diventare un eremita diocesano in una diocesi guidata da un vescovo aperto e accogliente.

La storia di quest'uomo e soprattutto la decisione del vescovo sta già sollevando polemiche a non finire per via dell'ultimo documento licenziato dal Vaticano.

Si tratta di Dignitas Infinita pubblicato il mese scorso con il placet di Francesco. In un passaggio dedicato ai cambiamenti di sesso viene spiegato ancora una volta che Il Catechismo della Chiesa Cattolicaci invita espressamente a riconoscere che «il corpo dell’uomo partecipa alla dignità di “immagine di Dio”». Il che significa che «qualsiasi intervento di cambio di sesso, di norma, rischia di minacciare la dignità unica che la persona ha ricevuto fin dal momento del concepimento.Questo non significa escludere la possibilità che una persona affetta da anomalie dei genitali già evidenti alla nascita o che si sviluppino successivamente, possa scegliere di ricevere assistenza medica allo scopo di risolvere tali anomalie. In questo caso, l’intervento non configurerebbe un cambio di sesso nel senso qui inteso».

Papa Francesco: «Ideologia gender è qualcosa di diverso da gay e trans». Lettera a suor Jeannine che difende il mondo Lgbtq+

In un altro documento, stavolta pubblicato nel dicembre 2023, Fiducia Supplicans Papa Francesco ha però concesso la benedizione alle coppie gay e in un ulteriore responsum della Congregazione della Fede ha autorizzato anche i transessuali di poter fare da madrine e padrini ai battesimi. Un percorso ritenuto aperturista verso i gay benchè il Papa si stia opponendo fermamente al loro ingresso nei seminari. Durante un incontro a porte chiuse con i vescovi italiani si è lasciato scappare che dentro a queste strutture vi è anche troppa «frociaggine«.