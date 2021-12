Venerdì 10 Dicembre 2021, 19:39

Città del Vaticano – La stampa spagnola di impronta conservatrice ha pochi dubbi: è un «raduno comunista» quello che si terrà in Vaticano sabato. Sta facendo discutere l'incontro prossimo tra Yolanda Diaz, parlamentare della Galizia, già coordinatrice nazionale di Esquerda Unida e ora ministra del lavoro nel governo Sanchez e Papa Francesco. Da qualche giorno si specula molto su questa udienza che avrà come obiettivo la discussione sulla precarietà del lavoro, la disuguaglianza sociale e i diritti umani.

Temi che stanno molto a cuore a Francesco e che ha affrontato anche stamattina ricevendo in Vaticano i giuristi cattolici, ai quali ha parlato al lungo della piaga del caporalato. La visita tra Yolanda Diaz e il pontefice avrebbe persino preso in contropiede la Conferenza episcopale spagnola.

Secondo la stampa iberica alcuni vescovi avrebbero espresso forti perplessità, soprattutto per le posizioni fortemente abortiste dalla Diaz. In precedenti occasioni alcuni dei settori più ultra-conservatori della Spagna avevano accusato Francesco di essere un comunista. Una critica che Francesco ha rigettato personalmente precisando che il tema della povertà non significa essere comunista. "Questo è il cuore del Vangelo: saremo giudicati da questo", aveva aggiunto.