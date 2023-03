Lunedì 27 Marzo 2023, 17:52

Generalmente spedire spazio un chilogrammo di carico utile, secondo le tabelle medie reperibili sul web, costa da 5 mila a 10 mila dollari: stavolta però è stata fatta una eccezione per il progetto di Papa Francesco di far ascoltare la sua voce di speranza anche dallo spazio. «La Santa Sede ha chiesto all'Agenzia Spaziale Italiana di aiutarla ad individuare e realizzare una soluzione che consentisse alle parole del Papa di oltrepassare i confini terrestri». L'Agenzia Spaziale Italiana, il Cnr e l'azienda D-Orbit specializzata in logistica spaziale hanno reso possibile questo piano. Su un satellite sarà ospitato un nanolibro realizzato dal CNR con le parole di Bergoglio che verranno trasmesse e captate in varie zone del mondo da radioamatori.

Smartphone via satellite: arriva l'sos, così in orbita ci sarà sempre segnale

Il satellite

Il pensiero di Francesco è contenuto in una fetta di silicio sottilissima e incisa con forellini di dimensioni nanometriche (un millesimo di diametro di capello), per un totale di 6 milioni di piccoli forellini capaci di contenere i dati del libro che venne realizzato dal Papa durante la pandemia il 27 marzo di due anni fa. A coordinare questo lavoro è stato lo scienziato Andrea Notargiacomo del Cnr.

Il 10 giugno prossimo questo materiale, il cui ingombro è paragonabile a una scatola da scarpe - sarà 'ospitato' su un piccolo satellite - Spei Satelles. Viaggerà a bordo di un razzo Falcon 9 di Space X con un lancio previso dalla base di Vandenberg, in California, negli Usa. Il CubeSat - in volo con il vettore in due stadi parzialmente riutilizzabile di SpaceX - è ospitato sulla piattaforma ION SCV-011ION, il carrier satellitare sviluppato, realizzato e gestito dall'azienda italiana D-Orbit, che effettua servizi di lancio e rilascio in orbita.

Il satellite è anche dotato, oltre che della strumentazione di bordo per funzionare ed essere guidato da terra, anche di un trasmettitore radio. Per il tempo di permanenza in orbita saranno captabili, nel momento in cui il satellite sorvolerà quella porzione di Terra, e facilmente codificabili in modo testo, frasi di Papa Bergoglio che hanno a tema la speranza e la pace. I messaggi dallo spazio verranno diffusi in tre lingue: italiano, inglese e spagnolo. Papa Francesco mercoledì 29 marzo, al termine dell'Udienza Generale, benedirà sia il satellite Spei Satelles che il nanobook prima del suo trasferimento negli Usa per le ultime verifiche tecniche pre-lancio.