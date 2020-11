Città del Vaticano – Il Papa vuole mettere fine al fenomeno dei santoni che spesso finiscono per truffare o manipolare i fedeli attraverso comunità religiose approvate dai vescovi, a livello diocesano, in modo un po' superficiale o sbrigativo. Già nel 2016 aveva ha stabilito che "la previa consultazione della Santa Sede” per l'erezione di nuove comunità religiose fosse «da intendersi come necessaria ad validitatem per l'erezione di un Istituto diocesano di vita consacrata, pena la nullità del decreto di erezione dell'Istituto stesso». La misura, evidentemente, non deve essere risultata sufficiente sicchè oggi ha approvato un motu proprio, intitolato Authenticum charismatis, con il quale interviene sul diritto canonico introducendo non già la "consultazione" della Santa Sede in questa materia, ma l'obbligo per il vescovo locale di ottenere da Roma una «licenza scritta», elemento necessario prima di concedere l'autorizzazione ai nuovi Istituti di vita consacrata e nuove Società di vita apostolica. Insomma un giro di vite vero e proprio resosi necessario a seguito di una serie di fatti di cronaca in Italia e all'estero piuttosto gravi e imbarazzanti.

L'ultima grana riguarda nove religiosi indagati dalla procura di Prato per presunte violenze sessuali nei confronti di due fratelli, entrambi minorenni all'epoca dei fatti. Gli abusi sessuali si sarebbero consumati per anni fra le mura delle sedi di Prato e di Calomini (Lucca) nell'ex comunità religiosa «I Discepoli dell'Annunciazione», soppressa ufficialmente dal Vaticano dopo che sono venuti a galla gli orrori. Tra i nove indagati figurava anche il fondatore della comunità religiosa, don Giglio Gilioli, 73 anni, sacerdote veronese trasferitosi a Prato da oltre dieci anni. Un uomo considerato dagli adepti una specie di guru.

L'anno precedente a Bergamo il Vaticano ha disposto la soppressione dell’associazione di fedeli “Innamorati di Gesù e della Madonna”». Le motivazioni erano pesanti: «abusi gravi della disciplina ecclesiastica e scandalo per i fedeli provocati dal Fondatore […] nello svolgimento delle catechesi e nella vita interna dell’associazione».

Recentemente, invece, è stato scomunicato nel bresciano l'ex padre spirituale dei "veggenti" di Medjugorje, Tomislav Vlasic, accusato dal vescovo locale di avere creato una sorta di struttura parallela. Anche qui gravava il sospetto di manipolazione delle coscienze e abusi sessuali. Il fenomeno delle nuove comunità, esploso dal Concilio vaticano II, sta creando parecchia preoccupazione.

