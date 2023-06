Papa Francesco come sta, forse domani uscirà dal Gemelli: oggi la visita ai bambini del reparto di oncologia

Papa Francesco sta meglio e potrebbe lasciare già domani il Gemelli. Le sue condizioni in via di recupero progressivo gli hanno permesso stamattina di andare a fare una visita al reparto pediatrico di oncologia. Un momento per sostenere i genitori dei bambini ricoveerati e per donare un sorriso ai piccoli pazienti. Anche stavolta lo ha fatto senza farsi annunciare, e così è stata una sorpresa per chi era presente in quel momento.

Il cardinale Zuppi a Kiev, ecco la missione del Vaticano per fermare la guerra: ma l'agenda è top secret

La giornata al policlinico Francesco la trascorre pregando, riposando, lavorando, telefonando ma sempre sotto lo sguardo vigile dei suoi assistenti visto che il chirurgo che lo ha operato giovedì scorso di laparocele, Sergio Alfieri, si è raccomandato di non fare movimenti bruschi e sforzi anche minimi perchè basta poco per compromettere la delicata cicatrizzazione a carico della parete addominale dove, in sala operatoria, sono state riscontrate parecchie aderenze.

Intanto si sta già riempiendo l'agenda del Papa della prossima settimana quando dovrebbe incontrare il presidente brasiliano Lula e quello cubano Miguel Diaz e sullo sfondo si muove la rete diplomatica alla quale Francesco sta lavorando per la pace in Ucraina.