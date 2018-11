Cosa significa dire la verità? La domanda di Papa Francesco scuote la folla a Piazza San Pietro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Città del Vaticano – «Vivere di comunicazioni non autentiche è grave perché impedisce le relazioni e, quindi, l’amore. E quando parliamo di comunicazione fra le persone intendiamo non solo le parole, ma anche i gesti, gli atteggiamenti, perfino i silenzi e le assenze. Una persona parla con tutto quel che è e che fa. Tutti noi viviamo comunicando e siamo continuamente in bilico tra la verità e la menzogna». Papa Francesco riflette sul comandamento che impone al cristiano di non dire falsa testimonianza e, in piazza san pietro, durante l'udienza generale, chiede alla folla cosa significa dire la verità? Significa essere sinceri? Oppure esatti?«In realtà - spiega - questo non basta, perché si può essere sinceramente in errore, oppure si può essere precisi nel dettaglio ma non cogliere il senso dell’insieme. A volte ci giustifichiamo dicendo: Ma ho detto quello che sentivo!. Sì, ma hai assolutizzato il tuo punto di vista. Oppure: Ho solamente detto la verità!. Può darsi, ma hai rivelato dei fatti personali o riservati. Quante chiacchiere distruggono la comunione per inopportunità o mancanza di delicatezza!»La verità sembra essere sintetizzata dalla domanda fatta da Pilato a Gesù che interrogato dice: «Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità». Papa Francsco spiega dunque che la verità trova la sua piena realizzazione nella persona stessa di Gesù , nel suo modo di vivere e di morire, frutto della sua relazione con il Padre. “In ogni suo atto l’uomo afferma o nega questa verità. Dalle piccole situazioni quotidiane alle scelte più impegnative. Ma è la stessa logica: quella che i genitori e i nonni ci insegnano quando ci dicono di non dire bugie».