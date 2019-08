Papa Francesco riforma lo Ior: tra le novità un revisore esterno dei conti

Papa Francesco ha varato una riforma dello Ior rinnovandone lo Statuto. Tra le novità principali spicca l'affidamento del controllo dei conti ad «un revisore esterno, persona fisica o società» con la contestuale abolizione dell'organo dei revisori interni. Entra nello Statuto - e quindi nelle norme - una prassi necessaria per conformarsi agli standard internazionali. Nella riforma, oltre al rafforzamento della figura del Prelato, vengono previste riunioni anche in teleconferenza e si sottolinea il no ai doppi incarichi per il personale - una condizione che spesso ha creato conflitti dì'intresse nella gestione degli affari del Vaticano a Roma. «L'istituto si adegua alle esigenze dei tempi - spiega Francesco - facendo ricorso alla collaborazione e alla responsabilità di laici cattolici competentì».

«Il rinnovo degli Statuti dello Ior rappresenta un passo importante nel processo di adeguamento ai migliori standard internazionali ma anche e soprattutto di rinnovata fedeltà alla missione originaria dell'Istituto per le Opere di Religione». Lo sottolinea Andrea Tornielli, direttore editoriale di Vatican News. «Non è un caso - spiega - che una delle più significative novità in questo senso sia rappresentata dalla definizione del ruolo del Prelato, figura chiave nel tenere contatti con ogni componente dell'Istituto e dunque garantire la circolazione delle informazioni e la cura delle relazioni». «Altri segnali importanti sono rappresentati dalla maggiore sottolineatura della peculiarità dello Ior e del suo essere sottomesso alle norme canoniche, come pure il suo essere inquadrato nel rinnovato contesto legislativo vaticano voluto da Benedetto XVI e completato da Francesco in materia di transazioni finanziarie, trasparenza, antiriciclaggio» rileva ancora il direttore editoriale del portale vaticano

