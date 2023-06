Papa Francesco in ospedale, il Pontefice è al Policlinico Gemelli per una visita di controllo

Intorno alle 10.40, Papa Francesco è entrato al Policlinico Gemelli per una visita di controllo. È quanto apprende l'ANSA da fonti qualificate. Secondo quanto si apprende, Bergoglio si troverebbe al Cemi, il Centro di Medicina dell'Invecchiamento del policlinico universitario. Lo scorso marzo papa Francesco era stato ricoverato al Gemelli per alcuni giorni in seguito ad un'infezione respiratoria. Il martedì non è giorno di udienze e dal Vaticano non ci sarebbe alcun tipo di apprensione, confermando si tratti solo di controlli. Inoltre l’udienza con i Pellegrini di domani è confermata.

Papa Francesco al Cemi, cos'è

Il Centro di Medicina dell’Invecchiamento (Ce.M.I.) del Policlinico Universitario A.

Il Centro è nato con l’idea di racchiudere in sé una continuità assistenziale capace di rispondere alle diverse esigenze dell’anziano e di garantire le cure nel tempo. Le attività, suddivise nei sei piani del Complesso Sanitario Polifunzionale, si esplicano su un’area funzionale omogenea, con un’unica direzione assistenziale; l’organismo di integrazione è rappresentato dall’Unità di Valutazione Geriatria (UVG), i cui componenti sono rappresentati dal geriatra come coordinatore, dal fisiatra, dal neuropsicologo, dall’assistente sociale, dall’infermiere professionale e dal terapista della riabilitazione.

Attraverso una valutazione multidimensionale, si stabilisce il piano individualizzato di assistenza, che si attua nei vari servizi, con interventi di tipo preventivo, curativo, riabilitativo o di mantenimento.