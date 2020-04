Papa Francesco manda 60 mila euro a Bergamo per comprare respiratori

Città del Vaticano – Papa Francesco ha mandato 60 mila euro al vescovo di Bergamo perchè provveda a comprare dei respiratori per l’Ospedale Papa Giovanni. Qualche giorno fa, informa la diocesi di Bergamo in una nota, il vescovo Francesco Beschi parlava delle difficoltà che si continuano a riscontrare per le cure in terapia intensiva e il Vaticano ha provveduto - tramite il Capitolo di San Pietro - a finanziare l'acquisto dei macchinari.

Questo pomeriggio, invece, il cardinale Turkson, Prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, si è recato in visita al Policlinico Gemelli, per incontrare il personale medico-sanitario impegnato nell’emergenza. Ai malati ha detto che portava loro “l’abbraccio del Papa: non siete soli nella lotta contro il Coronavirus!” In dono ha regalato a tutti un rosario.

