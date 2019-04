Papa Francesco va a trovare Ratzinger, domani compie 92 anni

Città del Vaticano - Doppi auguri, per la Pasqua imminente e anche perchè domani il Papa emerito compirà 92 anni. Un bel traguardo. Questo pomeriggio, inizio della Settimana Santa, Papa Francesco si è fatto portare in auto da Santa Marta alla sommità del colle vaticano, dove c'è la residenza che Ratzinger ha scelto da quando si è dimesso nel 2013, e dove vive con tre monache e il segretario don Georg. L'incontro al Monastero Mater è stato caloroso e cordiale e non costituisce un precedente, anzi si può dire che sia una consuetudine, visto che Papa Francesco non manca mai di andare a porgere gli auguri personalmente prima di Pasqua e prima di Natale. Stavolta l'incontro è servito anche a sgombrare le voci di dissidi, guerre sotterranee, diarchie per la presenza in Vaticano di due pontefici. Un sospetto che è venuto a tanti fedeli dopo la pubblicazione urbi et orbi del documento sulla pedofilia che Ratzinger ha scritto durante il summit sugli abusi. Un testo che ha scatenato le tifoserie delle due fazioni, tra ratzingeriani e bergogliani, dentro e fuori la Chiesa: basta solo vedere il polverone che si è sollevato sul web, dando l'impressione ai fedeli di una Chiesa davvero spaccata. L'incontro di questo pomeriggio servirà a riportare un po' di serenità.