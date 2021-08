Papa Francesco, trovata busta con proiettili indirizzata al Pontefice: proviene dalla Francia

Lunedì 9 Agosto 2021, 10:09 - Ultimo aggiornamento: 10:19

Una busta con tre proiettili, indirizzata a Papa Francesco, è stata trovata dagli addetti delle Poste al Centro di Smistamento di Peschiera Borromeo, nel Milanese. Il plico, secondo quanto si è appreso stamani, proviene dalla Francia. La busta con le tre cartucce è stata sequestrata dai Carabinieri della Compagnia di San Donato Milanese (Milano) e le indagini sono a carico del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Milano.

Papa Francesco ha il Green pass: certificato richiesto per gli eventi in Vaticano

La busta, secondo quanto si è appreso, conteneva tre proiettili a pallini di tipo Flobert, calibro 9 millimetri. Era scritta a penna in modo poco leggibile e indirizzata a «Il Papa - Città del Vaticano - piazza S.Pietro in Roma». I carabinieri sono stati allertati nella notte dal responsabile del centro, che si trova in via Archimede a Peschiera Borromeo. Trovata dagli addetti durante le operazioni di smistamento, la busta è stata sequestrata dai Carabinieri ed ora si trova al vaglio della Sezione Rilievi dell'Arma.