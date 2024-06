Papa Francesco accelera i tempi, vuole rivedere il Primato Petrino per ricucire con anglicani, luterani e ortodossi

Rafforzare ulteriormente la sinodalità e il processo di democratizzazione in atto nella Chiesa cattolica, promuovere delle consultazioni regolari tra i vari leader delle chiese cristiane – ortodosse e protestanti -, introdurre il concetto di sussidiarietà e infine rivedere le conclusioni del Concilio Vaticano I che ha sancito l'infallibilità papa. Ecco quali sono i principali suggerimenti per rivedere l'esercizio del potere papale. Si tratta di una rivoluzione ecumenica di enorme portata sulla quale stanno lavorando in Vaticano da tempo nel tentativo di superare scismi secolari con il mondo ortodosso, luterano, anglicano. Il primato petrino è finito sotto osservazione ed è al centro di un documento pubblicato stamattina in cui si riprendono le fila del discorso già avviato a suo tempo da Giovanni Paolo II con l'enciclica Ut unum sint. L'obiettivo di Papa Francesco è certamente arrivare a Nicea, in Turchia, l'anno prossimo, per celebrare i 1700 anni dell'ultimo Concilio ecumenico che ha visto tutti i cristiani uniti, presentando proposte concrete poichè il maggiore intoppo sulla via dell'ecumenismo è proprio il primato petrino.

Papa Francesco torna a essere Patriarca d'Occidente, il titolo era stato abolito da Ratzinger

In questi anni Papa Francesco ha premuto sull'acceleratore attuando azioni umanitarie comuni, avviando consultazioni personali e facendo gesti simbolici con anglicani, luterani, ortodossi.

Nel processo in atto sono di fatto stati esclusi però gli ortodossi di Mosca per la loro posizione sulla guerra in Ucraina che ha portato il Patriarca Kirill a ritenere l'Occidente demoniaco e in mano a forze oscure. Un atteggiamento che lo ha messo ai margini congelando momentaneamente i rapporti ecumenici.

Papa Francesco punta alla riforma del primato petrino, vuole avvicinare le Chiese cristiane per il Giubileo



E' in questo quadro che papa Francesco vuole rivedere l'esercizio del primato papale per contribuire al ristabilimento dell’unità dei cristiani. Tra le proposte avanzate c'è «la promozione della “comunione conciliare” attraverso incontri regolari tra i leader delle Chiese a livello mondiale, per rendere visibile e approfondire la comunione che già condividono. Nello stesso spirito, molti dialoghi - si legge nel documento vaticano - hanno proposto diverse iniziative per promuovere la sinodalità tra le Chiese, soprattutto a livello di vescovi e primati, attraverso consultazioni regolari e azioni e testimonianze comuni».

La seconda raccomandazione affiorata riguarda la “riformulazione”, da parte della Chiesa cattolica, degli insegnamenti del Vaticano I che ha sancito l'infallibilità e il primato del Papa.

Hans Kung, il teologo più letto al mondo assieme a Ratzinger, non credeva nella infallibilità papale

Il terzo suggerimento avanzato è una più chiara distinzione tra le diverse responsabilità del Vescovo di Roma, in particolare tra il suo ministero patriarcale nella Chiesa d’Occidente e il suo ministero primaziale di unità nella comunione delle Chiese, sia d’Occidente che d’Oriente. «Un maggiore accento sull’esercizio del ministero del Papa nella sua Chiesa particolare, la diocesi di Roma, evidenzierebbe il ministero episcopale che condivide con i suoi fratelli vescovi e rinnoverebbe l’immagine del papato».

Infine i teologi suggeriscono lo sviluppo della sinodalità all’interno della Chiesa cattolica sull’autorità delle conferenze episcopali cattoliche nazionali e regionali, sul loro rapporto con il Sinodo dei vescovi e con la Curia romana. A livello universale, sottolineano la necessità di un migliore coinvolgimento di tutto il Popolo di Dio nei processi sinodali.

«Nella Chiesa troppi veleni, uno scisma non mi fa paura»