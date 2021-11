Papa Francesco incoraggia raccolta alimentare per i poveri, sabato 27 novembre nei supermercati

Città del Vaticano – Papa Francesco all'Angelus ha ringraziato e incoraggiato tutti coloro che sabato prossimo, 27 novembre, in quasi 11.000 supermercati in tutta Italia, contribuiranno alla colletta alimentare promossa dal Banco Alimentare. Latte a lunga conservazione, pasta, olio, farina, biscotti. Saranno circa 145 mila i volontari che fuori dai supermercati chiederanno alle persone di comprare beni a lunga conservazione da destinare a 7.600 strutture caritative (mense per i poveri, comunità per minori, banchi di solidarietà, centri d'accoglienza). L'obiettivo è di aiutare piu' di 1.700.000 persone bisognose nel paese, di cui quasi 135.000 bambini fino a 5 anni. Il covid ha reso ancora più fragile la situazione di migliaia di famiglie che fino a qualche anno fa riuscivano a barcamenarsi, arrivando a sbarcare il lunario sebbene con una certa difficoltà.

Quella di sabato si tratta della venticinquesima edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare che con un atto semplice e alla portata di tutti porge la mano a chi e' in povertà. Nel 2020 le persone in povertà assoluta, ovvero i più poveri tra i poveri, hanno raggiunto il numero record di 5 milioni 602 mila unità: 1 milione in più rispetto al 2019, anno in cui si era registrata un’incoraggiante parabola discendente in termini assoluti e relativi.

Nel 2020 il Banco Alimentare ha distribuito 100.983 tonnellate di cibo a 1 milione 673mila 522 persone povere attraverso 7557 strutture caritative. In pratica, la Rete Banco Alimentare ha dato un aiuto (sia pure parziale) al 30% dei poveri presenti a livello nazionale. Grazie alla Colletta Alimentare gli italiani, nei 24 anni in cui si è svolta questa iniziativa, hanno donato oltre 172.074 tonnellate di alimenti.