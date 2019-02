Papa Francesco domenica pomeriggio va a Labaro in parrocchia

Città del Vaticano - Domenica 3 marzo Papa Francesco andrà a Labaro, nella chiesa di via Offanengo 6, per incontrare bambini, famiglie, senza dimora, malati e disabili. Ad accoglierlo nella parrocchia di San Crispino da Viterbo ci sarà il cardinale Angelo De Donatis e il parroco, don Luciano Cacciamani.



Il Pontefice, in una sala parrocchiale al primo piano, incontrerà dapprima tutto il settore giovanile, vale a dire i bambini che frequentano il catechismo poi in una sala attigua si intratterrà con i genitori. Infine si tratterrà con poveri e barboni seguiti dalla Caritas e da Sant'Egidio. © RIPRODUZIONE RISERVATA