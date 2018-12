I campioni olimpici delle Fiamme Gialle diventano cuochi e camerieri per i poveri di Papa Francesco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Città del Vaticano - Campioni di sci, di judo, di nuoto, di atletica per un giorno si trasformeranno in cuochi e camerieri per servire un pranzo natalizio ad un centinaio di homeless per conto di Papa Francesco. L’Elemosineria apostolica ha invitato per martedì 18 dicembre un gruppo di poveri nel centro sportivo della Guardia di Finanza a Castelporziano dove gli atleti olimpionici delle Fiamme gialle per l'occasione serviranno a tavola. Saranno, infatti, gli stessi atleti a cucinare il pranzo condividendo con i poveri una giornata di festa.L’iniziativa è stata resa possibile da Athletica Vaticana, la rappresentativa podistica della Santa Sede, che ha voluto rilanciare l’appello di Francesco a vivere il Natale all’insegna della solidarietà e dell’attenzione concreta alle persone più bisognose. Del resto, solidarietà e spiritualità sono le caratteristiche dell’attività sportiva dei podisti di Athletica Vaticana: a maggio hanno accompagnato 250 poveri ad assistere alle gare internazionali di atletica leggera allo stadio Olimpico e hanno accolto in squadra due migranti e due ragazzi disabili. Quando corrono distribuiscono, lungo le strade delle loro corse, l’immaginetta con la preghiera del maratoneta, tradotta in 37 lingue, mentre nelle grandi città, da Roma a Firenze e Valencia, promuovono la celebrazione della messa del maratoneta alla vigilia delle competizioni domenicali.