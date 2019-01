Papa Francesco invita 1300 poveri a vedere lo show "Michelangelo and Sistine Chapel"

Città del Vaticano – Dopo averli portati al circo, nella Cappella Sistina e nei musei vaticani il Papa ha regalato ad un nutrito gruppo di senzatetto un pomeriggio a teatro. Oggi pomeriggio, tramite l’Elemosineria Apostolica ha invitato 1300 poveri, senzatetto, profughi, oltre a un gruppo di carcerati e alcune famiglie bisognose a partecipare allo spettacolo permanente: Giudizio Universale - Michelangelo and the secrets of the Sistin Chapel.



Lo spettacolo ha debuttato l'anno scorso all’Auditorium di via della Conciliazione. Lo show della durata di 60 minuti è costruito per offrire un’esperienza complementare alla visita della Cappella Sistina, attraverso un viaggio nel tempo per scoprire la storia del capolavoro di Michelangelo e le meraviglie di quest’opera, che è stata definita dagli studiosi come un esempio eccellente di Biblia Pauperum. © RIPRODUZIONE RISERVATA