Papa Francesco vuole spostare la sede ad Avignone, ma è solo un pesce d'aprile

Città del Vaticano – Vista la situazione talmente grave sugli abusi, e considerato il grande scandalo che sta causando tra i fedeli - soprattutto in Francia dopo il caso del cardinale Barbarin condannato da - il Papa è arrivato alla decisione grave e definitiva di spostare la sede apostolica ad Avignone. Un accordo preso con le autorità francesi. Il più bel pesce d'aprile che ieri circolava sul web, probabilmente costruito in Francia ma rimbalzato subito in Vaticano – annunciava una notizia incredibile.La svolta di Papa Francesco di riprendere il cammino verso la cattività avignonese, riproducendo quel capitolo della storia della Chiesa in cui si decise il trasferimento del papato da Roma ad Avignone, dal 1309 al 1377. La lettera fake indirizzata a tutti i sacerdoti e ai vescovi della Chiesa cattolica è stata diffusa il primo aprile e riproduceva con un linguaggio e un tono tipicamente curiali una missiva firmata dal cardinale Parolin, segretario di Stato. Naturalmente non mancavano le citazioni al Vangelo, ai documenti papali, inglobando persino una benedizione apostolica a tutti.