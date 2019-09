Papa Francesco difende i pendolari: «Treni puliti e sicuri»

Città del Vaticano - Le Ferrovie dello Stato, a dieci anni dall'alta velocità, stamattina sono state in Vaticano per una benedizione. Papa Francesco in una udienza ha chiesto ai dirigenti delle Fs di fare in modo che i treni siano puntuali, non sovraffollati, e che le attività «siano sempre più ostenibili e solidali».

Nella sala Clementina il Papa si è fatto interprete del disagio di milioni di pendolari, costretti a viaggiare su treni vecchi, sporchi, sovraffollati e persino, a volte, poco sicuri. Francesco in pratica chiede che «l'offerta delle Ferrovie non venga a determinare una discriminazione tra utenti più o meno fortunati, più o meno in grado di permettersi un viaggio comodo e dignitoso: questo impegno risponde ai principi di uguaglianza e non discriminazione».

Spiega anche cosa significa sostenibilità. «Che l'impatto sia il più contenuto possibile e le emissioni di anidride carbonica, così insidiose per l'ecosistema e per i suoi equilibri, siano ridotte al massimo». Infine, che le Ferrovie diventino sempre più solidali: favoriscano le famiglie e agevolino chi è più in difficoltà per l'età avanzata, i limiti fisici o un reddito poco elevato.

