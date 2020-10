Vaticano, faccia-faccia tra papa Francesco e il cardinale Pell a Santa Marta

Città del Vaticano – L'ultimo incontro ufficiale del Papa fissato in agenda, dopo alcuni appuntamenti a vescovi, ambasciatori e nunzi, Francesco lo ha riservato al cardinale George Pell. Il faccia faccia è previsto al termine della mattinata probabilmente per avere più tempo possibile a disposizione qualora il colloquio dovesse andare per le lunghe e richiedere più tempo del previsto. La notizia è stata pubblicata stamattina dal sito para-vaticano Il Sismografo - solitamente bene informato - ed è subito stata rilanciata sui social in tutto il mondo.

E' ormai dato per scontato che questo confronto sarà cruciale e per certi versi anche drammatico. Di fatto Pell rimette piede a Santa Marta dopo due anni e mezzo trascorsi in Australia per fare fronte ad un incredibile processo per pedofilia. Ha trascorso in carcere 400 giorni dopo aver ottenuto l'assoluzione dell'Alta Corte con un verdetto unanime, 6 giudici su 6. A spingere Pell in Australia per sottomettersi alla giustizia fu proprio il Papa che non ha voluto sentire ragioni nonostante il cardinale gli facesse presente che per la Chiesa australiana sarebbe stata una vera e propria batosta, come poi si è puntualmente verificato. Qualche settimana fa, prima di prendere l'aereo per fare ritorno a Roma (per svuotare il suo vecchio appartamento e trasferire i suoi effetti personali, i suoi libri in Australia), l'ex ministro dell'economia vaticana aveva confidato ad alcuni amici sacerdoti di non vedere l'ora di guardare negli occhi il pontefice.

Una frase sibillina che nasconde l'amarezza del porporato australiano di non avere mai potuto contare - durante questi due anni e mezzo terribili – di una parola di conforto, di sostegno, di amicizia da parte del Papa. George Pell non ha mai fatto mistero, né nascosto a chi lo avvicinava, che dal Vaticano le manifestazioni di solidarietà nei suoi confronti si contavano sulle dita di una mano. La solitudine che ha sperimentato durante le fasi processuali e nel carcere di massima sicurezza è stata mitigata solo dalla sua grande fede.

La vicenda umana di Pell si va a intersecare con i veleni vaticani. Durante il suo mandato come ministro dell'economia il cardinale si era scontrato diverse volte con la Segreteria di Stato e con l'Apsa per avere il controllo dei fondi riservati, un tesoretto papale che Pell voleva accorpare a tutte le altre sostanze per tracciarle meglio e gestirle con criteri univoci. La sua visione anglosassone mal si era conciliata con la tradizionale gestione separata delle risorse, di stampo discrezionale, determinando così scontri con il cardinale Becciu, recentemente defenestrato dal Papa con l'accusa di peculato per avere dirottato 100 mila euro dell'Obolo alla Caritas della sua diocesi di Ozieri, dove lavora la cooperativa del fratello Tonino.

Una accusa formulata a seguito della maxi inchiesta della magistratura vaticana sull'acquisto del famoso immobile di lusso a Londra, attorno al quale hanno gravitato in tempi differenti funzionari corrotti, mediatori, faccendieri in una geometria ancora tutta da definire. Sulla vicenda è intervenuto ancora il Financial Times pubblicando la notizia che Il Vaticano «ha dovuto vendere beni derivati da donazioni per ripagare un prestito di 242 milioni di euro del Credit Suisse», in parte utilizzato per investimenti immobiliari di lusso a Londra che hanno causato alla Santa Sede «enormi perdite».

La Santa Sede, quando Pell fu condannato con la sentenza di primo grado, commentò che si trattava di una «notizia dolorosa» e ribadiva il massimo rispetto per le autorità giudiziarie australiane. Il Papa in attesa dell'esito finale dell'iter processuale (arrivato fino alla Alta Corte) aveva proibito «l’esercizio pubblico del ministero e, come di norma, il contatto in qualsiasi modo e forma con minori di età» al cardinale Pell.





Ultimo aggiornamento: 12:33

