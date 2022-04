Papa Francesco nel carcere di Civitavecchia per la messa del Giovedì Santo

Città del Vaticano - Papa Francesco torna in carcere per celebrare il Giovedì Santo. La visita privata (e tenuta super riservata) sarà ai detenuti del carcere di Borgata Aurelia, a Civitavecchia. L’indiscrezione del quotidiano “La Provincia” sembra essere fondata, dove dall’amministrazione penitenziaria nessuno smentisce, e così come anche in Vaticano.

La tradizionale “Missa in Coena Domini” prevede il rito della “Lavanda dei piedi”. Anche in passato Papa Francesco ha voluto dedicare questo momento ai detenuti. L’ultimo pontefice ad aver visitato ufficialmente Civitavecchia è stato San Giovanni Paolo II.

La prima messa del Giovedì Santo che è stata celebrata fuori da San Pietro o dal Laterano è stata quella che volle fare Papa Francesco nel 2013, al suo primo anno di pontificato, nel carcere minorile di Casal del Marmo dove per la prima volta un Papa si inchinò e baciò i piedi ad una ragazza musulmana.