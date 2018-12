Papa Francesco cambia direttore all'Osservatore Romano e sceglie il prof. di liceo Monda. Tornielli ai vertici del settore media

Ultimo aggiornamento: 14:45

Città del Vaticano - Papa Francesco rimette mano all’informazione con importanti nomine. Il settore negli ultimi anni era stato sottoposto a grossi cambiamenti con una riforma che non è mai andata in porto, portando però alla nascita di un sito - Vatican News - in cui è stato fatto confluire anche lo storico marchio di Radio Vaticana. Stamattina è stata pubblicata dalla sala stampa la nomina del nuovo direttore dell’Osservatore Romano. Un avvicendamento che era nell’aria da tempo ma che si è concretizzato solo nelle ultime ore.Gian Maria Vian - nominato a suo tempo da Papa Ratzinger - va così in pensione e al suo posto arriva Andrea Monda, un professore di liceo divenuto popolare in ambito cattolico grazie ad un programma (Buongiorno Professore) in onda sulla tv dei vescovi, Tv2000. Monda ha lavorato per alcuni anni presso l’ufficio legale dell’Esattoria del Comune di Roma per conto di un Istituto bancario, dal 2000 è docente di religione e da circa un decennio tiene seminari su cristianesimo e letteratura presso le Pontificie Università Lateranense e la Gregoriana. Iscritto all’Ordine dei giornalisti, elenco pubblicisti, collabora con la pagina culturale di diverse testate giornalistiche, tra le quali Avvenire, e scrive recensioni per La Civiltà Cattolica.Al contempo il Papa ha nominato Andrea Tornielli, finora vaticanista della Stampa e responsabile del sito Vatican Insider, direttore della Direzione Editoriale del Dicastero per la Comunicazione. Tornielli ha un importante curriculum alle spalle e decine di pubblicazioni tradotte in diverse lingue. A lui spetterà il coordinamento del settore e del Dicastero della Comunicazione.Il Pontefice ha anche conferito il titolo di direttore emerito de «L'Osservatore Romano» a Giovanni Maria Vian.