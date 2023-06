Papa Francesco, Lisbona smonta maxi opera d'arte fallica per non turbarlo durante il viaggio di agosto

Città del Vaticano – Una gigantesca opera d'arte di travertino che raffigura un fallo, collocato al centro del Parco Eduardo VII a Lisbona, proprio dove Papa Francesco celebrerà ad agosto una messa oceanica davanti ai ragazzi della Giornata Mondiale della Gioventù, è al centro di un dibattito surreale. La statua, una specie di obelisco, del peso di 90 tonnellate, deve essere smontata per l'evento per non arrecare offesa al pontefice. Altri si chiedono se invcee non possa rimanere al suo posto. La questione si sta facendo pressante tra le autorità comunali portoghesi man mano che si avvicina l'appuntamento di agosto.

Un evento internazionale al quale il Papa non vuole mancare per nessuna cosa al mondo e già in questi giorni dalla sua stanza del Gemelli si sta preparando a rivedere i discorsi che dovrà fare.

Secondo alcune indiscrezioni riportate dai giornali locali il "pisello" (o pirilau), come viene comunemente chiamato, opera di João Cutileiro dovrebbe essere spostata anche se il costo per le operazioni di smontaggio e trasloco sono piuttosto salate, oltre i 120 mila euro. L'opera denominata ufficialmente "Cravo e Colunas (Garofano e Colonne)", è assai famosa in tutto il Portogallo e dal 1997 si erge nel Parco centrale della Capitale per simboleggiare, secondo l'artista, la forza virile e il vigore della rivoluzione.

Il Correio da Manhã ha spiegato che per garantire che questa delicata operazione «si svolga in modo equo e senza controversie», l'autorità locale avrebbe optato per un contratto privato (che non prevede una gara d'appalto). Naturalmente dopo la Giornata Mondiale della Gioventù l'obelisco verrà rimontato «al suo posto originale, in perfette condizioni».

La Giornata Mondiale della Gioventù si stima che possa costare al Consiglio di Lisbona, al governo e alla Chiesa cattolica portoghese una piccola fortuna: le ultime cifre parlavano di circa 160 milioni di euro. Si prevede però che arrivino oltre 1,5 milioni di visitatori dal primo al 6 agosto.

