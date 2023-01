Giovedì 5 Gennaio 2023, 10:03 - Ultimo aggiornamento: 10:52

Città del Vaticano – Una omelia breve e semplice in cui il nome dell'ingombrante predecessore spunta solo una volta, alla fine. «Benedetto, fedele amico dello Sposo, che la tua gioia sia perfetta nell’udire definitivamente e per sempre la sua voce!». Papa Francesco in carrozzella sul sagrato di San Pietro, davanti a più di 60 mila persone presenti in piazza, legge l'orazione funebre preparata per dare l'ultimo saluto al grande teologo Joseph Ratzinger.

Francesco appare un po' scuro in volto mentre le litanie echeggiano sulla piazza avvolta nella nebbia. Francesco cita quattro volte le opere di Benedetto XVI, tra cui la prima enciclica, Deus Caritas Est, Dio è amore, per tratteggiare la meditazione spirituale in cui evidenzia l'affidamento di Ratzinger alla bontà di Dio del Papa emerito e la dedizione totale alla missione di Cristo.

Funerali Ratzinger, orario e programma: l'addio a Benedetto XVI con Papa Francesco e 120 cardinali. «Attese 100mila persone»

«Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito è l’invito e il programma di vita che sussurra e vuole modellare come un vasaio il cuore del pastore, fino a che palpitino in esso i medesimi sentimenti di Cristo Gesù. Dedizione grata di servizio al Signore e al suo Popolo – sottolinea Francesco - che nasce dall’aver accolto un dono totalmente gratuito: “Tu mi appartieni... tu appartieni a loro”, balbetta il Signore; “tu stai sotto la protezione delle mie mani, sotto la protezione del mio cuore. Rimani nel cavo delle mie mani e dammi le tue”. È la condiscendenza di Dio e la sua vicinanza capace di porsi nelle mani fragili dei suoi discepoli per nutrire il suo popolo e dire con Lui: prendete e mangiate, prendete e bevete, questo è il mio corpo che si offre per voi”. Ripete quanto sia stata costante la dedizione nella predicazione. “ Come il Maestro, porta sulle spalle la stanchezza dell’intercessione e il logoramento dell’unzione per il suo popolo, specialmente là dove la bontà deve lottare e i fratelli vedono minacciata la loro dignità. In questo incontro di intercessione il Signore va generando la mitezza capace di capire, accogliere, sperare e scommettere al di là delle incomprensioni che ciò può suscitare».

Papa Francesco sul sagrato presiede i funerali di Ratzinger

Francesco evoca il “nostro fratello” affidandolo alle mani del Padre, poi rammenta San Gregorio Magno, dottore della Chiesa, e un suo pensiero in particolare: «In mezzo alle tempeste della mia vita, mi conforta la fiducia che tu mi terrai a galla sulla tavola delle tue preghiere, e che, se il peso delle mie colpe mi abbatte e mi umilia, tu mi presterai l’aiuto dei tuoi meriti per sollevarmi».

Infine un grazie: «siamo qui con il profumo della gratitudine e l’unguento della speranza per dimostrargli, ancora una volta, l’amore che non si perde; vogliamo farlo con la stessa unzione, sapienza, delicatezza e dedizione che egli ha saputo elargire nel corso degli anni. Vogliamo dire insieme: Padre, nelle tue mani consegniamo il suo spirito».