Lunedì 10 Luglio 2023, 09:14

CITTÀ DEL VATICANO Prima ha scherzato con 15 mila fedeli che ieri a mezzogiorno hanno sfidato il caldo per partecipare in piazza San Pietro all'Angelus, poi Papa Francesco, dopo la preghiera mariana, ha tirato fuori dalla tasca un foglietto e ha letto al microfono l'elenco dei nuovi cardinali. Una sorpresa. Per il 30 settembre ha fissato il prossimo concistoro per la creazione di 17 nuovi elettori, aventi il diritto di entrare nella Sistina ad un eventuale conclave. In tutto le nuove berrette rosse però sono 21 visto che la lista comprende anche tre cardinali (non elettori) con più di ottant'anni, tra cui il più grande storico del Concilio Vaticano II, l'ex nunzio Agostino Marchetto, teorico dell'ermeneutica della continuità e difensore della capacità della Chiesa di interpretare i testi conciliari in armonia con il magistero precedente alla luce della tradizione. Un implicito messaggio per il Sinodo di ottobre dove già si sta profilando all'orizzonte uno scontro tra conservatori e riformisti.

Anche questo concistoro rispecchia i criteri finora adottati per la scelta dei cardinali: da una parte l'affinità con il pensiero di Francesco nel delineare la Chiesa delle periferie, e dall'altra la provenienza geografica privilegiando sedi marginali. Oltre a Marchetto, sono stati scelti Pierbattista Pizzaballa, francescano, e Claudio Gugerotti, prefetto del Dicastero delle Chiese Orientali. In curia è stato poi elevato alla porpora il nuovissimo prefetto del Dicastero della Fede, l'argentino Victor Manuel Fernandez. La berretta rossa va anche al nuovo prefetto del dicastero dei Vescovi, Robert Francis Prevost.

I cinque nuovi cardinali italiani (Ansa)

Tra gli outsider spicca il vescovo di Ajaccio, in Corsica, Francois Xavier Bustillo, 54 anni. Nato a Pamplona, Bustillo è francese come l'altro prossimo cardinale, Pierre Christophe, nunzio negli Stati Uniti. Promosso anche il nunzio in Italia, lo svizzero Emil Tscherrig, seguito nell'elenco dall'arcivescovo di Città del Capo, Stephen Brislin, dall'argentino Angel Sixto Rossi di Cordoba, Luis Rueda Aparicio di Bogotà in Colombia, dal polacco Grzegorz Rys. E ancora l'africano Stephen Mulla di Juba, in Sud Sudan, Josè Cobo di Madrid. Seguono monsignor Protase Rugambwa di Tabora in Tanzania, Sebastian Francis di Penang in Malesia, Stephen Chow Sau Yan. Completano la lista il vescovo ausiliare di Lisbona, in Portogallo, Americo Aguiar, lo spagnolo padre angel Artime e infine l'argentino Diego Rafael Padron Sanchez.