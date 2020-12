Netflix "arruola" Papa Francesco, protagonista di un docu-film sulla terza età

Papa Francesco atterra anche su Netflix. La piattaforma di streaming ha annunciato l'imminente uscita di una nuova docu-serie ispirata a 'Sharing the wisdom of time (La saggezza del tempo)', il libro scritto dal pontefice a cura di padre Antonio Spadaro, edito da Loyola Press (in Italia edito da Marsilio). Si tratta di un racconto composto da quattro episodi, sulla terza età come bacino di sapienza da riscoprire. Il filo della narrazione parte dagli occhi delle giovani generazioni.

Donne e uomini over 70 provenienti da ogni parte del mondo si racconteranno davanti all’obiettivo di talentuosi giovani filmmaker under 30 provenienti dagli stessi Paesi. Tutti condivideranno le loro vicende di vita e le loro esperienze, in una rappresentazione emblematica di etnie, status sociali e religioni di tutto il pianeta, e toccheranno i grandi temi che riguardano l’essere umano e la terza età: l’amore, la lotta, il lavoro, i sogni.

«Gli anziani hanno la saggezza. A loro è stato affidato il compito di trasmettere l’esperienza della vita, la storia di una famiglia, di una comunità, di un popolo», scriveva Papa Francesco nel suo libro.A unirsi alla collezione di voci diverse e rendere questo incontro tra generazioni c'è la presenza di Papa Francesco che, con la sua testimonianza esclusiva, come anziano tra gli anziani, unirà tutti gli episodi della serie.

