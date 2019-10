La Nazionale di calcio da Papa Francesco, in udienza prima della canonizzazione

Città del Vaticano – Alla nazionale di calcio è stato fissato un incontro con Papa Francesco poco prima della solenne messa di canonizzazione di cinque nuovi santi. Una visita privata e inconsueta a motivo della generosità con la quale i calciatori si sono messi a disposizione, nei giorni scorsi, dei piccoli pazienti ricoverati al Bambin Gesù. Con loro gli atleti hanno trascorso diverse ore, dividendosi in gruppi per parlare e giocare con più bambini possibili. Ieri sera i calciatori hanno affrontato la Grecia all'Olimpico per le qualificazioni a Euro 2020. Papa Francesco li ha ringraziati per l'impegno ricordando il ruolo positivo dello sport per le nuove generazioni. Un tema che è stato al centro di diversi discorsi in passato.

