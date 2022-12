Domenica 18 Dicembre 2022, 16:42

Città del Vaticano – Se il cardinale argentino Leonardo Sandri starà incollato al televisore per non perdersi nemmeno un passaggio della 'sua' nazionale contro la Francia, l'argentino più famoso al mondo – Papa Francesco – non seguirà la finale della Coppa del Mondo. Naturalmente si informerà sull'esito della partita, ma da quello che filtra da Santa Marta, preferisce mantenersi su un terreno di neutralità. Un distacco diplomatico e strategico. Un po' quello che ha fatto anche nel 2014 quando la finale di quei Mondiali è stata disputata tra Argentina e Germania e in Vaticano c'era chi aveva battezzato quel momento come il 'derby' dei due Papi, alludendo all'emerito Ratzinger.

Il Papa crea cardinale il cappellano della Roma, monsignor Frezza: «prima viene sempre il Vangelo e poi la 'fede' giallorossa»

Papa Francesco: la passione mai nascosta per il calcio

Spesso Papa Francesco si affida volentieri a metafore calcistiche e non è difficile che durante le udienze o nei discorsi faccia allusione al calcio come metafora di valori, veicolo di positività per insegnare ai ragazzi l'importanza del gioco di squadra. Sin da piccolo Bergoglio tifa una sola squadra, il San Lorenzo, esattamente come suo padre. Un glorioso team che prende il nome dal quartiere di Buenos Aires in cui è nato agli inizi del secolo scorso, quando un frate salesiano, don Lorenzo Mazza, offrì il campetto dell'oratorio per far giocare le partite. Papa Bergoglio spesso ha ricordato con emozione il pallone fatto di stracci che si usava ai suoi tempi.

Durante un viaggio internazionale, alcuni anni fa, si rivolse ai ragazzi incoraggiandoli a “giocare nella squadra” di Gesù: «Cosa fa un giocatore quando è convocato a far parte di una squadra? Deve allenarsi, e allenarsi molto! Così è la nostra vita di discepoli del Signore”. Più volte in Argentina ha usato metafore calcistiche in senso pastorale. Un concetto che gli è particolarmente caro è quello di “patear por adelante», cioè di calciare in avanti, non rimanere indietro, non stare sulla difensiva, non chiudersi nelle proprie miserie. Vale per la finale del Mundial e vale per la Chiesa.

Stavolta, in occasione della finale dei mondiali del Qatar, Papa Francesco ha preferito diffondere un augurio bipartisan attraverso una intervista rilasciata a Mediaset. «Ai vincitori tutti fanno auguri, ma io li invito che vivano questo con umilta'. E a coloro che non vincono, che lo vivano con gioia. Perche' il valore piu' grande non e' vincere o non vincere, ma giocare pulito».

È ora di prendere un tempo per interrogarci, imparare, crescere e lasciarci trasformare, come singoli e come comunità; un tempo privilegiato per prepararsi al “giorno del Signore”. #Pace https://t.co/IirGo3ajVH — Papa Francesco (@Pontifex_it) December 16, 2022

Francia o Argentina? «Ambedue abbiano il coraggio di darsi la mano. E' brutto quando vedo due squadre che alla fine della partita non si stringono la mano". Francesco non azzarda pronostici, ma chiede che prevalga il fair play. "Dobbiamo crescere nello spirito sportivo. Io mi auguro che questo Campionato Mondiale aiuti a riprendere lo spirito sportivo, che ti fa nobile».

Papa Francesco ai calciatori del Villareal: «Il segreto del calcio è l'umiltà»