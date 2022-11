Domenica 6 Novembre 2022, 18:01 - Ultimo aggiornamento: 18:39

Dalla nostra inviata a bordo del volo papale – È un Pontefice che guarda all'Italia e al nuovo esecutivo con paterna attenzione. «Il governo è per tutti e io spero che possa portare il Paese avanti». Ammonisce i partiti dell'opposizione - ma pure gli alleati di Giorgia Meloni – ad essere responsabili. Il momento che si sta attraversando è cruciale e Papa Francesco intravede il rischio che qualche alleato possa essere tentato di fare mancare il sostegno alla maggioranza.

Papa Francesco, le parole al ritorno dal Bahrein

«Va bene essere critici, ma farlo cadere se non piace una cosa o l'altra... ditemi voi: vi pare giusto che l'Italia dall'inizio del secolo abbia avuto almeno 20 governi? Ma finiamola con questi scherzi!». Le prime mosse della premier sui migranti - con la decisione di far sbarcare in Sicilia donne e bambini fragili – le giudica positive. Sa che il primo grande banco di prova è legato alla questione dei migranti ed è convinto che il problema sia situato nel cuore dell'Europa. Tornando dal Bahrein dopo un memorabile viaggio di quattro giorni nel Golfo rammenta che Italia, Grecia, Cipro e Spagna non possono essere lasciate sole: serve una ripartizione da parte delle nazioni del Nord. Nella conversazione con la stampa internazionale tocca anche altre questioni – Iran, Ucraina, Germania, Libano – ma è soprattutto sull'Italia che concentra il suo focus.

Sono ripresi gli sbarchi nel Mediterraneo. Ci sono quattro navi al largo della Sicilia in attesa di attraccare. Lei teme che il nuovo governo di destra possa riportare la politica dei porti chiusi?

«Il principio resta sempre lo stesso: vanno accolti, accompagnati, promossi e integrati. Se non si possono fare questi passi il percorso non può essere buono, ma bisogna arrivare fino all'integrazione. Al momento sono quattro le nazioni più esposte nel Mediterraneo e mi riferisco a Cipro, Grecia, Italia e Spagna. Naturalmente c'è la Polonia ma in questo caso mi riferisco a dove vige il principio che la vita debba essere salvata in mare. Ho letto di recente un libro in spagnolo che si intitola Hermanito, è la storia di un ragazzo dell'Africa che seguendo le tracce del fratello è approdato in Spagna. Prima di arrivare ha provato la schiavitù, un viaggio pericoloso, la violenza dei trafficanti e poi il viaggio dove ogni volta rischiavano di morire donne e uomini. Ogni governo europeo dovrebbe mettersi d'accordo su quanti migranti può ricevere; la politica dei migranti dovrebbe essere consensuale tra i paesi europei secondo il principio di collaborazione. Non è possibile abbandonare a loro stesse le quattro nazioni più esposte geograficamente, con tutti i migranti che arrivano sulle loro spiagge».

Ma secondo lei cosa cambierà in Italia ora?

«La politica dei Paesi - per il momento - è stata di salvare le vittime e mi pare che questo governo abbia mantenuto la stessa linea. Non conosco bene la situazione nel dettaglio, ho letto sul giornale, tuttavia non penso che voglia modificarla, del resto il nuovo governo ha già fatto sbarcare donne e bambini. In ogni caso l'Italia sia con questo governo, o con un governo di sinistra, non può fare nulla senza un accordo con l'Europa. Servirebbe comunque maggiore responsabilità europea».

In che senso?

«Un giorno Angela Merkel, una donna statista, mi ha riferito che il problema dei migranti andrebbe risolto in Africa. Se pensiamo a quel continente con il solito approccio di sfruttamento è chiaro che il problema migratorio resta perché servono piani di sviluppo. E invece ci sono alcuni paesi che non sono padroni nemmeno del proprio sottosuolo visto che sono in mano a potenze colonialiste. E questa è una ipocrisia. Se noi vogliamo risolvere i problemi dei migranti dovremmo risolvere il nodo in Africa. Come? Aiutandola».

Ora l'Italia è guidata da una donna, come valuta questo passaggio?

«E' una sfida. Il nuovo governo inizia ora, e io auguro sempre il meglio ad un governo perché il governo è per tutti e io spero che possa portare l'Italia avanti. E vorrei dire agli altri, quelli che sono contrari al partito vincitore, di collaborare con la criticità e la collaborazione necessarie. Serve un governo di collaborazione. Io la chiamo responsabilità. Va bene essere critici, invece ti fanno cadere se non ti piace una cosa o l'altra. Dimmi: ma ti pare giusto che l'Italia dall'inizio del secolo abbia avuto almeno 20 governi? Ma finiamola con questi scherzi».

In Iran le donne chiedono libertà, chiedono diritti fondamentali. Lei appoggia questo movimento nato con l'uccisione di una ragazza che non aveva indossato correttamente il velo?

«Una società che cancella le donne dalla vita pubblica è una società che si impoverisce, e non va avanti. Ci sono donne economiste che nel mondo hanno cambiato la visione economica, perché hanno una visione diversa, sanno gestire le cose in modo diverso, con un approccio complementare. Parlo in generale: c'è grande cammino da fare. Io arrivo dall'Argentina, dov e c'è un popolo maschilista. Questo maschilismo uccide l'umanità».

Come stanno andando i negoziati tra Russia e Ucraina, visti dalla parte vaticana: lei ha parlato con Putin?

«Prima di tutto il Vaticano è sempre attento e la diplomazia lavora bene e siamo sempre disponibili. Tuttavia io vorrei lamentarmi di un aspetto che merita una riflessione: in un secolo ci sono state tre guerre mondiali; perché è chiaro che quella in corso è una guerra mondiale. Quando gli imperi si indeboliscono fanno una guerra anche per vendere le armi. Oggi la calamità più grande a mio parere è l'industria delle armi. Esistono statistiche che affermano che se in un anno non si facessero più armi finirebbe la fame nel mondo. Voi giornalisti siate pacifisti, parlate contro le guerre. Ve lo chiedo per favore».

Lei parla spesso della «martoriata Ucraina»...

«A me colpisce, e per questo uso la parola 'martoriatà per l'Ucraina, colpisce la crudeltà non è del popolo russo forse, perché il popolo russo è un popolo grande: è dei mercenari, è dei soldati che vanno a fare la guerra come una avventura. Io preferisco pensarlo così perché ho un'alta stima del popolo russo, dell'umanesimo russo, basta pensare a Dostoewskij che fino ad oggi ci ispira ai cristiani». «Ho grande affetto per il popolo russo e anche ho un grande affetto per il popolo ucraino. Sono in mezzo a due popoli a cui voglio bene»

Dalla firma del «Documento sulla Fratellanza umana», tre anni fa ad Abu Dhabi, alla visita a Baghdad e poi anche recentemente in Kazakhstan e ora questo viaggio: è un cammino con l'Islam che secondo Lei sta dando dei frutti tangibili?

«Ho pensato tanto in questi giorni - e ne abbiamo parlato col Grande Imam - a come è venuta l’idea del Documento di Abu Dhabi, quel Documento che abbiamo fatto insieme: era venuto in Vaticano per una visita di cortesia: dopo che si è svolto il nostro incontro protocollare, era quasi l’ora di pranzo e lui se ne stava andando, e mentre io lo accompagnavo per congedarlo, gli domandai: “Ma dove va a pranzare lei?”. Non so che cosa mi ha detto. “Ma venga, pranziamo insieme”. È stata una cosa venuta da dentro. Poi, seduti a tavola abbiamo preso il pane, lo abbiamo spezzato e lo abbiamo dato uno all’altro. Un gesto di amicizia, offrire il pane. È stato un pranzo molto bello, molto fraterno. E verso la fine, non so a chi è venuta l’idea, ci siamo detti: ma perché non facciamo uno scritto su questo incontro? Così è nato il Documento di Abu Dhabi. È stata una cosa di Dio, non si può capire altrimenti, perché nessuno di noi aveva in mente questo. È emerso durante un pranzo amichevole, e questa è una cosa grande. Poi io ho continuato a pensare, e il Documento di Abu Dhabi è stata la base della “Fratelli tutti”; quello che io ho scritto sull’amicizia umana nella “Fratelli tutti” è basato sul Documento di Abu Dhabi. Io credo che non si possa pensare a una strada del genere senza pensare a una speciale benedizione del Signore in questo cammino. Io voglio dirlo per giustizia, mi sembra giusto che voi sappiate come il Signore ha ispirato questa strada. Io non sapevo neppure come si chiamava il Grande Imam, poi siamo diventati amici e abbiamo fatto una cosa da due amici, e adesso parliamo ogni volta che ci incontriamo. Il Documento è attuale, e si sta lavorando per farlo conoscere».

Il prossimo viaggio potrebbe essere in Libano?

«Il Libano è un dolore per me. Perché il Libano non è un Paese in se stesso, lo ha detto un Papa prima di me, il Libano non è un Paese, è un messaggio. Il Libano ha un significato molto grande per tutti noi. E il Libano in questo momento soffre. Io prego, e ne approfitto per fare un appello ai politici libanesi: lasciate da parte gli interessi personali, guardate il Paese e mettetevi d’accordo. Prima Dio, dopo la patria, poi gli interessi. Per favore bisogna sostenere il Libano, aiutare affinché il Libano si fermi in questa discesa, affinché il Libano riprenda la sua grandezza. Ci sono dei mezzi, (…), c’è la generosità del Libano, quanti rifugiati politici ha il Libano!»

I francesi sono scossi dopo che si è scoperto sulla stampa che la Chiesa aveva tenuto segreta la condanna nel 2021 di un vescovo, ora in pensione, che aveva commesso abusi sessuali negli anni '90 mentre era sacerdote: non pensa che debba cambiare la cultura della segretezza della giustizia canonica?

«Il problema degli abusi sempre c'è stato, non solo nella Chiesa ma dappertutto. Voi sapete che il 42-46 % degli abusi sessuali si fa in famiglia o nel quartiere; questo è gravissimo, ma sempre l'abitudine è stata quella di coprire, in famiglia ancora oggi si copre tutto, e anche nel quartiere si copre tutto o almeno la maggioranza dei casi; un'abitudine brutta che nella Chiesa è cominciata a cambiare quando c'è stato lo scandalo di Boston ai tempi del cardinale Law (nonostante abbia coperto pedofili nel 2016 il Papa ha autorizzato la sua sepoltura a Santa Maria Maggiore ndr). Per un sacerdote l'abuso è come andare contro la propria natura sacerdotale e contro la propria natura sociale, per questo è una cosa tragica e non dobbiamo fermarci a fare delle indagini e muovere le accuse. Stiamo lavorando con tutto quello che possiamo ma ci sono persone dentro la Chiesa che ancora non vedono chiaro, non condividono... è un processo quello che stiamo facendo e lo stiamo portando avanti con coraggio e non tutti abbiamo coraggio; delle volte c'è la tentazione dei compromessi, e siamo anche tutti schiavi dei nostri peccati ma la volontà della Chiesa è di chiarire tutto. Per esempio, ho ricevuto negli ultimi mesi due lamentele per casi di abuso che erano stati coperti e non giudicati bene dalla Chiesa: subito ho chiesto di studiare di nuovo (i due casi) e ora si sta facendo un nuovo giudizio; c'è anche questo quindi, la revisione di giudizi vecchi, non ben fatti. Facciamo quello che possiamo, siamo tutti peccatori».