Mercoledì 29 Marzo 2023, 16:23 - Ultimo aggiornamento: 19:03

Papa Francesco è tornato al Policlinico Gemelli. Stavolta non per farsi operare, come era accaduto nel luglio di due anni fa, quando fu costretto ad affrontare una lunghissima e delicata operazione al colon, ma per effettuare dei controlli approfonditi e considerati urgenti dopo che in tarda mattinata, a seguito dell'udienza tradizionale del mercoledì, aveva avvertito un affaticamento respiratorio giudicato dai sanitari vaticani allarmante.

Papa Francesco, il malore e l'arrivo in ospedale

Una ambulanza è arrivata all'ospedale romano da un ingresso protetto attorno alle 15, seguendo il protocollo previsto per i ricoveri riservati alle autorità ed è subito stato portato nelle sale per le verifiche specialistiche. A convincerlo a ricoverarsi e sottoporsi ad una serie di esami, alcuni dei quali collegati con la diverticolite, disturbo di cui soffre da tempo, è stato il suo chirurgo di fiducia, Sergio Alfieri.

Annullate le udienze

Per due giorni tutti gli appuntamenti che aveva fissato in agenda sono stati di conseguenza cancellati, così come le udienze previste. In Vaticano continuano a rassicurare sul suo stato di salute complessivo anche se, desta sempre preoccupazione la sequenza di questo anomalo ricovero, considerata la sua età – 86 anni –, l'operazione chirurgica subita due anni fa e persino il peso corporeo evidentemente aumentato da quando non può più camminare e muoversi come prima.