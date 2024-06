Domenica 2 Giugno 2024, 23:58

«Caro “Uno dei tanti semi nella vigna del Signore”... Gesù chiama tutti, vai avanti con la tua vocazione». Il Papa risponde, di suo pugno come ama fare, con l’empatia che riserva a chi chiede aiuto e parole che aprono spiragli di speranza. E lo fa dopo la gaffe, l’uscita infelice pronunciata in un incontro a porte chiuse in Vaticano e da lì trapelata, quel «c’è già troppa frociaggine», detto ai vescovi mentre si affrontava il tema dell’ingresso degli omosessuali in seminario. Lorenzo Michele Noè Caruso, 22 anni, come molti altri si era sentito amareggiato, deluso, spiazzato. Si era riaperta una ferita. «Fui escluso dal seminario perché dissi di essere gay», raccontò sul Messaggero. Il 28 maggio ha scritto una mail, tre pagine in cui ha aperto il suo cuore al Santo Padre, parlato della sua vita, della sua vocazione forte, delle porte in faccia ricevute. Il primo giugno inaspettata la risposta del Pontefice: «Grazie tante per la tua e-mail - dice il Papa nel cartoncino scritto a mano, scannerizzato e allegato alla mail -. Mi ha colpito una tua espressione: “Clericalismo tossico ed elettivo”: ed è vero! Tu sai che il clericalismo è una peste? è una brutta “mondanità”, e come dice un grande teologo: “La mondanità è il peggio che può accadere alla Chiesa, peggio ancora che l’epoca dei Papi concubinari”. Gesù chiama tutti, tutti. Alcuni pensano alla chiesa come una dogana, e questo è brutto. La Chiesa deve essere aperta a tutti. Fratello, vai avanti con la tua vocazione». Poi il saluto. «Prego per te, per favore fallo per me (ne ho bisogno). Che il Signore ti benedica e la Madonna ti custodisca. Fraternamente, Francesco».

Lorenzo ha visualizzato mentre era al lavoro, a Firenze, erano le 21.30. «Mi è arrivata la notifica, sono andato nel panico. Ho preso 5 minuti di pausa prima di ricominciare... Scrive piccolissimo, alcune parole non le capivo. Ma che bella risposta la sua, fa capire chi è il Papa vero, non è quello che hanno fatto credere. Questa lettera mi dà speranza, ora il seminario resta un sogno non accantonato. Mi ha detto continua con la tua vocazione, non “tranquillo tanto ci sono altre strade”. Tutta la mia storia è stata costellata da queste risposte, quando un religioso scopriva la mia sessualità, per quanto fino a un minuto prima avesse apprezzato la mia persona e la mia Fede, ripiegava così: “ci sono tanti modi per declinare una vocazione”. Di fatto mi hanno negato la possibilità di avere una vocazione sacerdotale». «Continua», esorta Papa Francesco. Il suo incitamento ha fatto il giro delle associazioni dei gay cattolici, dei parroci di frontiera e dei genitori di tanti omosessuali che lottano per i figli e per far parte della Chiesa. «Si è diffusa come il verbo - ancora Lorenzo, che studia Storia all’università di Firenze e lavora come cameriere la sera - ci ha rincuorato. Si vede chiaramente il tentativo che c’è stato di screditarlo, accantonarlo da parte delle fila più tradizionaliste». Un’uscita che aveva fatto male, alla luce dei passi concreti messi in atto nei confronti della comunità Lgbt+, le benedizioni, gli incontri del mercoledì, quando grazie a don Andrea Conocchia riceve a colloquio giovani trans o genitori cattolici di ragazzi omosessuali. «Anche qui a Firenze le cose sono profondamente cambiate, molti parroci accolgono e si occupano delle marginalità. E il vescovo Giuseppe Betori ha deciso di istituire nella pastorale della famiglia un'altra commissione della pastorale Lgbt».

«LA MIA STORIA»

Ma cosa ha scritto di getto Lorenzo al Papa? «Spero che questa mia lettera sia arrivata fino a lei, con essa vorrei portare alla sua attenzione la mia storia e quella di molti che, come me, vivono ai margini della Chiesa, costretti spesso a nascondersi per essere esclusi dalle comunità, o costretti a pagare la sincerità con il caro prezzo del rifiuto». A Francesco racconta la sua storia di fede, le chiamate del Signore al sacerdozio, la missione come catechista, il percorso iniziato per entrare in seminario, il sogno infranto, i rifiuti, gli atti di omofobia ma anche gli incontri che sempre nella Chiesa gli hanno permesso di non perdersi per la delusione. La sua «viva fede e la volontà di essere un servo di Dio». La fiducia nel cammino sinodale in corso, «che sia un punto di svolta per camminare insieme sotto la luce di Cristo, dove nessuno è scarto e tutti espressione del disegno di Dio per la nostra Chiesa», la richiesta «di rivedere la circolare che si occupa del divieto all’ammissione al seminario delle persone omosessuali» perché «molti giovani si sentono smarriti in una Chiesa che spesso sembra essersi legata a un clericalismo tossico ed elettivo, dove solo alcuni meritano di essere accolti e dove altri sono esclusi come falsi cristiani». Il suo sogno: finita l’università, entrare in seminario. Le parole di Papa Francesco lasciano aperto uno spiraglio, lo scivolone è rientrato. Il cammino resta lungo. «Una lettera accogliente, inclusiva, davvero bella. Il Papa si conferma una persona molto umana», ammette Innocenzo Pontillo, presidente dell'Associazione “La Tenda di Gionata”.