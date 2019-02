Il Papa andrà a Loreto il 25 marzo

Città del Vaticano - L'annuncio è stato dato ieri sera a Loreto e stamattina lo ha confermato il Vaticano. Il prossimo 25 marzo, Solennità dell’Annunciazione del Signore, Papa Francesco si recherà in visita al santuario marchigiano. In un primo tempo l'appuntamento era stato cancellato e spostato a maggio perchè i lavori della esortazione post sinodale sui giovani - che il Papa firmerà a Loreto - sembravano un po' indietro nella stesura. In queste ultime due settimane però c'è stata una accelerata e il testo è in dirittura d'arrivo. Il Papa ha l’intenzione in quella occasione di presentare il documento finale del Sinodo dei Vescovi sul tema: “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”, tenutosi in Vaticano dal 3 al 28 ottobre 2018. © RIPRODUZIONE RISERVATA