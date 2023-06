Papa Francesco e Lorena Bianchetti, il siparietto durante "A Sua Immagine": «Quando ero piccolo di certo non c'era ancora la tv»

Durante la trasmissione A Sua Immagine, condotta da Lorena Bianchetti, Papa Francesco ha fatto affiorare il suo complicato rapporto con la televisione che, quando era nato, 86 anni fa, non esisteva ancora nelle case della gente. La conduttrice che da anni pilota il programma della Rai in onda ogni domenica mattina prima dell'Angelus è stata protagonista di un divertente siparietto. «Santità, avrei una domanda particolare da fare, molto personale: posso chiedere se da bambino aveva un programma preferito in televisione?» La domanda a bruciapelo è stata posta all'ospite nello studio a Saxa Rubra all'inizio del programma registrato.

Papa Francesco, il siparietto

Papa Francesco si è messo a ridere spiegando che ai suoi tempi non c'era proprio la tv.

Da quello che ha sempre raccontato nel corso di tante udienze e incontri si sa che da piccolo amava piuttosto giocare a calcio con un pallone fatto con degli stracci cuciti e legati assieme. Quanto alla televisione ancora oggi non è un elettrodomestico che accende di sovente a Santa Marta, anche se apprezza notevolmente il lavoro fatto dalla redazione di A Sua Immagine, probabilmente il suo programma preferito, stando al numero delle volte che è stato citato persino durante gli Angelus.

Da quando ha fatto un voto alla Vergine del Carmelo, ha raccontato a un quotidiano di una cittadina argentina, Tres Arroyos, la tv non la accende dal 1990. Ogni giorno si informa ogni mattina attraverso i quotidiani. Quando era arcivescovo era un affezionato lettore della Nacion e ora, da Papa e vescovo di Roma, come ha avuto di ribadire anche recentemente, sfoglia quotidianamente il Messaggero.